Бассейн «Электрон» в Пскове выставлен на аукцион за 50 миллионов

16:56, 21 августа 2017, ПАИ

Спортивно-развлекательный комплекс «Электрон» в Пскове (ул. Киселева, 1) с земельным участком площадью 6441 квадратный метр выставлен на торги с начальной ценой 50 миллионов 69 тысяч рублей. Организатор торгов - конкурсный управляющий, назначенный после того, как решением Арбитражного суда Псковской области от 7 июля 2016 года псковское ООО «Кроника» было признано банкротом. Как стало известно Псковскому агентству информации, соответствующее объявление 11 августа было размещено в газете «Коммерсантъ».

Торги состоятся 18 сентября 2017 года в 12:00. Место приема заявок и проведения торгов - электронная площадка ООО «ЮТендер», зарегистрированного в Ростова-на-Дону. Шаг аукциона - 5%. Задаток - 10% от начальной цены.

Предметом данных торгов также является склад стадиона «Электрон» площадью 926,2 квадратных метров с земельным участком площадью 3042 квадратных метров, также расположенные по адресу Киселева, 1. Начальная цена данного лота – 11 миллионов 989 тысяч рублей.

Третьим лотом на торгах выставлен производственно-логистический комплекс площадью 6275,3 квадратных метров с правом долгосрочной аренды земельного участка в 31308 квадратных метров в Пскове, на Зональном шоссе, 26. Его начальная цена – 38 миллионов 338 тысячи рублей. Лот № 4 - земельный участок площадью 13,6 га в Паниковской волости Печорского района. Начальная цена – 108 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Электрон» находился в собственности компании ООО «Кроника». В 2011-2013 годах «Россельхозбанк» выдал кредититы на сумму 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний, включавшей, в том числе, «Кронику» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал «Электрон». После того, как заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком, право собственности на спорткомплекс перешло к «Россельхозбанку».