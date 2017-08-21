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Общество

Новая школа в Борисовичах пройдёт общественную приёмку

Новая школа Пскова в Борисовичах пройдёт общественную приёмку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на начальника Государственного управления образования региона Александра Седунова.

«Так как школа в Пскове построена впервые за 25 лет, то хотелось бы, чтобы все родители, дети, представители общественных организаций и неравнодушные к образованию региона люди, пришли в новую школу и вместе с нами и учителями провели общественный приемку. Особенно хотелось бы пригласить тех, кто высказывал сомнения в необходимости строительства школы, и в том, что сроки и качество строительства будут соблюдены», — сказал начальник Управления образования.

Общественная приемка школы будет проходить в два этапа. 25 августа эксперты оценят созданные в школе условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а на следующей неделе, 28 августа, свое мнение выскажут члены Общественного совета при Управлении образования Псковской области.

Напомним, что школа в Борисовичах откроет свои двери 1 сентября. В трехэтажном здании с современными учебными классами, инновационными лабораториями, вместительным актовым и несколькими спортивными залами будет учиться 1,3 тыс. школьников с 1-го по 11-й класс. Средства на строительство современного образовательного учреждения были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы.

Добавим, что здание новой школы в Борисовичах закреплено за Псковской инженерно-лингвистической гимназией.

Совершить виртуальную экскурсию по школе можно здесь

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