Жители Куньи, Дно и Пустошкинского района прошли противопожарный инструктаж

19:46, 21 августа 2017, ПАИ

19 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели противопожарный инструктаж для жителей Куньи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Распространены памятки о мерах пожарной безопасности, листовки на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «соблюдение мер пожарной безопасности в лесах»..

Особое внимание было уделено гражданам, в жилых домах которых используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. Граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

20 августа аналогичный рейд прошел в Дно. Состоялся подворовой обход шести домовладений, под роспись проинструктированы 11 человек, распространено 24 листовки, а также проведены индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в лесах.

21 августа рейд прошел в деревнях Долосцы и Клюкино Пустошкинского района. В ходе рейда осуществлён обход жилых домов, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 10 человек, распространено 10 листовок, а также проведены индивидуальные беседы.