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Политика

Кандидат-одномандатник от КПРФ на округе №2 отказался от участия в выборах в Псковгордуму

Сегодня, 22 августа, на очередном заседании территориальной избирательной комиссии (ТИК) Пскова были исключены из числа кандидатов на предстоящие 10 сентября выборы в Псковскую городскую Думу представители ЛДПР и КПРФ.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель ТИК Владимир Кротов, члены комиссии удовлетворили заявление об отказе участия в выборах кандидата-одномандатника по округу №2 Олега Смирнова программиста государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Псковской области «Информационный центр оценки качества образования».

Кроме того, члены комиссии удовлетворили ходатайство координационного совета регионального отделения ЛДПР о снятии с выборов их кандидата по партийным спискам в региональной группе №3 Елены Жуковой в связи с сокрытием ею судимости.

Также на заседании был рассмотрен ответ представителей либерально-демократической партии на обвинения со стороны справедливороссов в подкупе избирателей на округе №5. В результате члены ТИК приняли решение передать предоставленные лидером местных эсеров Олегом Брячаков свидетельства в правоохранительные органы для проведения проверки.

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