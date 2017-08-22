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Культура

Фильм «Нелюбовь» вошел в лонг-лист Европейской киноакадемии

Фильмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и «Рай» Андрея Кончаловского вошли в лонг-лист Европейской киноакадемии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Всего в списке значатся более 50 картин из 31 страны. 

В течение трех недель академики будут проводить голосование по актерским, режиссерским и сценарным номинациям. Шорт-лист номинантов планируется объявить 4 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье. Победители будут названы 9 декабря в Берлине.

Агентство отмечает, что «Нелюбовь» также могут выдвинуть на «Оскар» от России.

Добавим, что в одной из главных ролей в фильме «Нелюбовь» снялась актриса из Пскова Марина Васильева.

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