Фильм «Нелюбовь» вошел в лонг-лист Европейской киноакадемии

22:24, 22 августа 2017, ПАИ

Фильмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и «Рай» Андрея Кончаловского вошли в лонг-лист Европейской киноакадемии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Всего в списке значатся более 50 картин из 31 страны.

В течение трех недель академики будут проводить голосование по актерским, режиссерским и сценарным номинациям. Шорт-лист номинантов планируется объявить 4 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье. Победители будут названы 9 декабря в Берлине.

Агентство отмечает, что «Нелюбовь» также могут выдвинуть на «Оскар» от России.

Добавим, что в одной из главных ролей в фильме «Нелюбовь» снялась актриса из Пскова Марина Васильева.