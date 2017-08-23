Пушкинские чтения соберут в Пушкиногорье специалистов со всей России

18:12, 23 августа 2017, ПАИ

23 доклада и сообщения включены в окончательную программу традиционных Михайловских Пушкинских чтений в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, конференция начнётся 24 августа в 10:00 в Научно-культурном центре заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Одно из заседаний в пятницу, 25 августа, включающее в себя и подведение итогов конференции, пройдёт в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское».

Среди докладчиков — специалисты по истории и теории литературы и культуры из Москвы и Санкт-Петербурга, Пскова и Пушкинских Гор, Ярославля, Гатчины. Впервые в чтениях участвует докладчик из Салехарда (ЯНАО) — это учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова Светлана Лобинская с сообщением «Образ «бунтовщика» в исторической прозе А. С. Пушкина и М. А. Алданова».

«Темы выступлений весьма разнообразны — от истории создания, методологии и проблематики, образности собственно пушкинских сочинений до их бытования в наше время, например, в сценическом искусстве. Будут затронуты на конференции и отдельные моменты жизни и творчества Пушкина, в свете новых открытий, и истории Пушкинского заповедника», - отметила Лидия Токарева. С полной программой чтений можно познакомиться на сайте музея-заповедника «Михайловское».

Напомним, что слушателем конференции в Пушкинском заповеднике свободно может стать любой интересующийся историей литературы и культуры.