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Общество

Конференция традиционных Михайловских Пушкинских чтений пройдет в Михайловском 24 августа

24 августа в 10:00 в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится конференция традиционных Михайловских Пушкинских чтений. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В окончательную программу чтений будут включены 23 доклада и сообщения. Среди докладчиков — специалисты по истории и теории литературы и культуры из Москвы и Санкт-Петербурга, Пскова и Пушкинских Гор, Ярославля, Гатчины; впервые в чтениях участвует докладчик из Салехарда (ЯНАО) — это Светлана Сергеевна Лобинская, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова с сообщением «Образ «бунтовщика» в исторической прозе А. С. Пушкина и М. А. Алданова».

Темы выступлений будут включать в себя историю создания, методологии и проблематики, образности собственно пушкинских сочинений до их бытования в наше время, например, в сценическом искусстве. Будут затронуты на конференции и отдельные моменты жизни и творчества Пушкина, в свете новых открытий, и истории Пушкинского Заповедника. С полной программой чтений можно познакомиться на сайте музея-заповедника «Михайловское».

Кроме того, одно из заседаний состоится 25 августа, включающее в себя и подведение итогов конференции, пройдёт в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское».

Напомним, что слушателем конференции в Пушкинском Заповеднике свободно может стать любой интересующийся историей литературы и культуры. 

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