Новый номер газеты «Пушкинский уголок» вышел на сайте Государственного Пушкинского Заповедника

22:17, 23 августа 2017, ПАИ

Очередной номер музейного информационного издания Государственного Пушкинского Заповедника — газеты «Пушкинский уголок» стал доступен в электронном виде на сайте учреждения, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

«В свежем выпуске ежеквартального издания (№ 3 в текущем году или № 22 с момента первого выхода в свет пять лет назад) много интересного», - отметила собеседница агентства. Ряд публикаций приурочен к тем или иным «круглым» датам, особенно значимым для музея, и содержит ранее не публиковавшиеся факты, комментарии, заметки мемуарного характера. Сообщает газета и о недавних событиях, произошедших или подготовленных в заповеднике (выставки, музейные интерактивные праздники, волонтёрский сезон-2017, прочее)».

В частности, в газете сообщается имя победителя конкурса на лучший проект памятника няне Пушкина А. Р. Яковлевой, который планируется установить в деревне Бугрово на территории около литературного отеля «Арина Р.». Им стал молодой скульптор, уроженец Саратова, выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Дмитрий Кривоносов.