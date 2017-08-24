Сергей Макарченко: С Гдовским районом знаком, проблемы мне известны, надеюсь, что и я району знаком

14:24, 24 августа 2017, ПАИ

«Гдовский район мне знаком, проблемы известны, надеюсь, что и району я знаком», - заявил Псковскому агентству информации руководитель регионального оператора – Фонда капитального ремонта Сергей Макарченко. Напомним, что он принял решение участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по определению кандидата для участия в выборах главы Гдовского района.

Сергей Макарченко отметил, что будучи депутатом Псковского областного Собрания во фракции партии ЛДПР курировал именно Гдовский район. «Я был во всех поселениях, вёл приёмы граждан», рассказал он.

Что же касается проблем этого муниципалитета, то это, в первую очередь, считает Сергей Макарченко, очистные сооружения в Гдове, ветхое жильё, вопрос с теплоснабжением посёлка Смуравьёво-2.

Он также уверен, что в случае избрания главой района и ухода с нынешнего поста, псковский фонд капремонта продолжит функционировать на высоком уровне, поскольку там сложился хороший коллектив.

Кроме того, Сергей Макарченко отметил, что с недавнего времени является беспартийным, поскольку на данном этапе не считает нужным относиться к какому-либо политическому объединению.

Напомним, что выборы главы Гдовского района состоятся 12 ноября.

Прежний руководитель муниципалитета Михаил Разумнов сложил свои полномочия. Его оставку депутаты районного собрания приняли 25 июля. Отставке предшествовало возбуждение уголовное дело за незаконную продажу земельного участка фирме жены Михаила Разумнова по части 2 статьи 285 УК РФ (подробнее об этом — в сюжете «Скандал вокруг главы Гдовского района»).