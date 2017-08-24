Совет по инвестициям поддержал проект строительства сети АЗС в Псковской области

17:46, 24 августа 2017, ПАИ

Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака рассмотрел и одобрил к реализации инвестиционный проект «Строительство шести автозаправочных станций на территории Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Объем инвестиций в проект составит порядка 200 млн рублей, а предполагаемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — 22 млн рублей в год. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2021 год. Реализация инвестиционного проекта позволит создать дополнительно 33 рабочих места и будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в регионе.

Участки для строительства автозаправочных станций уже выбраны — пять в Пскове и один в Опочке, заключил представитель компании.

Напомним, накануне, 23 августа, на заседании инвестиционной комиссии администрации региона данный проект был признан стратегическим.