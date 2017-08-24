0
16:36
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»
14:41
Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис
16:56
Бассейн «Электрон» в Пскове выставлен на аукцион за 50 миллионов
11:45
В первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода
13:21
В 4516 рублей обходится минимальный набор продуктов жителям Псковской области
19:50
Псковская область занимает 16-е место в стране по обороту розничной торговли
17:00
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
Еще новости
Экономика

Совет по инвестициям поддержал проект строительства сети АЗС в Псковской области

Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака рассмотрел и одобрил к реализации инвестиционный проект «Строительство шести автозаправочных станций на территории Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Объем инвестиций в проект составит порядка 200 млн рублей, а предполагаемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — 22 млн рублей в год. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2021 год. Реализация инвестиционного проекта позволит создать дополнительно 33 рабочих места и будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в регионе.

Участки для строительства автозаправочных станций уже выбраны — пять в Пскове и один в Опочке, заключил представитель компании.

Напомним, накануне, 23 августа, на заседании инвестиционной комиссии администрации региона данный проект был признан стратегическим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»
24 августа 2017
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка» 3
Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис
23 августа 2017
Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис
Бассейн «Электрон» в Пскове выставлен на аукцион за 50 миллионов
21 августа 2017
Бассейн «Электрон» в Пскове выставлен на аукцион за 50 миллионов 14
В первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода
21 августа 2017
В первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода 4
В 4516 рублей обходится минимальный набор продуктов жителям Псковской области
20 августа 2017
В 4516 рублей обходится минимальный набор продуктов жителям Псковской области
Псковская область занимает 16-е место в стране по обороту розничной торговли
18 августа 2017
Псковская область занимает 16-е место в стране по обороту розничной торговли
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
17 августа 2017
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог
16 августа 2017
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог

Идет загрузка...