Псков, Великие Луки и три района лидируют по числу обращений на предвыборную «горячую линию»

11:46, 25 августа 2017, ПАИ

Лидерами по числу обращений на «горячую линию» связи с избирателями в Псковской области являются Псков, Великие Луки, Стругокрасненский, Новосокольнический и Дновский районы. Об этом сообщил исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семён Никонов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 25 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Семён Никонов отметил, что на сегодняшний день на «горячую линию» поступили 72 обращения, из них 32 носили социально-бытовой характер, 25 – сообщения о незаконной агитации.

Руководитель аппарата Псковского регионального отделения Ассоциации юристов Неля Лебедева рассказала, что организаторы «горячей линии» реагируют на каждое обращение. «Если необходима просто справочная информация - какие вообще проходят выборы, списки кандидатов, участки и так далее - наши специалисты дают все ответы и информацию», - отметила она.

По словам Нели Лебедевой, большая категория звонков - это социально-бытовые вопросы: проблемы ЖКХ, капремонт, конкретные жалобы на конкретные управляющие компании, вопросы по начислениям за общедомовые нужды. Поступали звонки по льготным лекарствам, по программе «Молодая семья», по индексации пенсии, жалобы на отсутствие детских врачей, вопросы по поводу транспортной доступности станции Кебь. 24 августа на «горячую линию» поступили несколько звонков по затоплениям. Эти обращения были из Острова, деревни Шмойлово Порховского района.

«С каждым обращением мы проводим работу. Если есть необходимость сделать запрос по ситуации, то мы пишем запрос на имя главы администрации либо главы города, в подведомственные структуры. Мы буквально вчера передавали все эти обращения главам всех районов, чтобы они на местах разобрались», - подчеркнула Неля Лебедева.

Семён Никонов добавил, что итоги работы «горячей линии» и выборов будут опубликованы в отдельной газете, которая выйдет тиражом 100 экземпляров.

Добавим, «горячая линия» открыта по телефону 8-900-995-64-01 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.