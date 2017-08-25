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Культура

Губернаторский совет по культурному наследию рассмотрел варианты реновации территории завода ЭТО в центре Пскова

Сегодня на заседании Совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области был рассмотрен вопрос о реновации территоррии псковского завода электротехнического оборудования (ЭТО), расположенного в границах улиц Калинина, Свердлова и Советской на территории Окольного города. 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель правления Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Станислав Битный рассказал членам совета, что на конкурс проектов реновации поступили 4 заявки. «Существующее здание завода исторической ценности не представляет и находится в диссонансе с окружающей средой, в частности, со стеной Окольного города и церковью Иоакима и Анны».

Он добавил, что рассматривается вариант, при котором существующие промышленные сооружения будут максимально сохранены, но подвергнуты реконструкции и перепланировке. По словам докладчика, на территории завода планируется устройство жилых помещений и магазина сетевой торговли, а также создание рекреационной зоны вокруг церкви Иоакима и Анны. 

В свою очередь генеральный директор ОАО «Завод ЭТО» Виктор Бибиков отметил, что возведение завода в историческом центре Пскова было «грубейшей ошибкой». «Думаю, мы исправим ее», — добавил он. 

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