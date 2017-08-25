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Политика

Валерий Филимонов: Пожарная защищенность образовательных учреждений Псковской области растет

«Пожарная защищенность образовательных учреждений области неуклонно растёт. Мы имеем достаточно хорошую картину по этому вопросу», - заявил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на совещании губернатора Андрея Турчака с главами регионов 25 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Были у нас проблемные вопросы, ещё и остаются, но они не касаются глав муниципалитетов. Буквально в течение лета замечания устранены на 94%», - отметил Валерий Филимонов.

Андрей Турчак подчеркнул, что приёмка во всех образовательных учреждениях прошла и образовательная система Псковской области готова к новому учебному году.

Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов сообщил, что 367 образовательных учреждения 1 сентября начнут новый учебный год.

«Хочу отметить, что все муниципалитеты выделили средства для косметического ремонта, для устранения замечаний, выявленных в ходе проверок различных служб, и я хотел бы поблагодарить всех глав районов», - сказал Александр Седунов.

Кроме того, он проинформировал, что все образовательные организации региона имеют паспорта безопасности, теперь же ещё необходимо сделать паспорта безопасности для мест массового пребывания граждан и в этом пилотном проекте участвуют Дедовический, Локнянский, Себежский, Дновский районы.

Начальник Управления образования также добавил, что во всех учреждения образования установлены тревожные кнопки: «Под этим мы подразумеваем разные приборы - и кнопку быстрого вызова полиции, и радиобрелоки, и другое».

В свою очередь начальник Отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов сообщил, что кнопками экстренного вызова вневедомственной охраны оборудованы 237 образовательных объектов Псковской области, около 130 школ и детсадов находятся в ведении частных охранных организаций.

Кроме того, начальник Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук рассказал, что образовательные учреждения добросовестно выполняют все предписания ведомства. «Из 4 предписаний по спортзалам выполнили 14!» - заявил он.

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