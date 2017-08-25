Пять кандидатов от «Справедливой России» снялись с выборов в Псковскую городскую Думу

17:44, 25 августа 2017, ПАИ

24-25 августа снялись с выборов в Псковскую городскую Думу пять кандидатов от партии «Справедливая Россия», которые шли на выборы по одномандатным избирательным округам.

Как стало известно Псковскому агентству информации, от участия в выборах отказались ревизор-контролер отдела экономической безопасности ООО «Империал» Людмила Пуликовская, начальник отдела управления имуществом ОАО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Валентина Александрова (избирательный окргу № 3), менеджер отдела закупок розничной сети ООО «Империал» Елена Степанова (избирательный округ № 8), менеджер по маркетингуООО «Империал» Михаил Таланпойка (избирательный округ № 10), секретарь-референт ООО «Империал» Юлия Иванова (избирательный округ № 12).

Ранее Территориальная избирательная комиссия Пскова отказала в регистрации выдвинутой региональным отделением партии «Справедливая Россия» на выборы в Псковскую городскую Думу старшему менеджеру отдела закупок розничной сети ООО «Империал» Елене Ершовой. Такое решение было принято в связи с наличием у неё двойного гражданства. На выборы она намеревалась идти по одномандатному округу №1.