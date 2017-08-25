Брячак снялся с выборов в гордуму Пскова

19:01, 25 августа 2017, ПАИ

Экс-депутат Псковского областного Собрания и Государственной Думы Михаил Брячак вышел из единого списка «Справедливой России» на выборах в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов.

Напомним, Михаил Брячак — отец нынешнего лидера псковских эсеров Олега Брячака — баллотировался в городской парламент в составе региональной группы №13 первым в списке.

Добавим, 24 и 25 августа снялись с выборов в городскую Думу 5 кандидатов от «Справедливой России» по одномандатным округам.