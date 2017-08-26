В трех пострадавших из-за ливней районах Псковской области ситуация стабилизировалась
В пострадавших из-за непогоды Красногородском, Новоржевском и Пушкиногорском районах ситуация стабилизировалась, стало известно Псковскому агентству информации.
Напомним, 24 августа в результате ливней произошло подтопление жилых домов и придворовых территорий в Пскове, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Островском, Красногородском и Опочецком районах.
Сегодня заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков и начальник регионального управления МЧС Валерий Филимонов совершают объезд пострадавших районов, в двух из которых – Стругокрасненском и Порховском – введен режим повышенной готовности.