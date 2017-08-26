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Общество

В трех пострадавших из-за ливней районах Псковской области ситуация стабилизировалась

В пострадавших из-за непогоды Красногородском, Новоржевском и Пушкиногорском районах ситуация стабилизировалась, стало известно Псковскому агентству информации.

Напомним, 24 августа в результате ливней произошло подтопление  жилых домов и придворовых территорий в Пскове, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Островском, Красногородском и Опочецком районах

Сегодня заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков и начальник регионального управления МЧС Валерий Филимонов совершают объезд пострадавших районов, в двух из которых – Стругокрасненском и Порховском – введен режим повышенной готовности. 

 

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