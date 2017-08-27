Путин поздравил российских спортсменов с медалями на Всемирной летней универсиаде

12:13, 28 августа 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года, которая прошла в Тайбэе (Китай). Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил достижения прыгунов в воду Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, тяжелоатлета Егора Климонова, тхэквондиста Рафаиля Аюкаева и мужской сборной по фехтованию на шпагах (Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев).

Отметим, что великолучанка Александра Савенкова завоевала на XXIX Всемирной летней универсиаде «серебро» в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.