В рамках проверки информации о подкупе избирателей следователи изучат диктофонную запись со встречи с «агитаторами»

10:20, 29 августа 2017, ПАИ

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области продолжается проведение проверочных мероприятий по сообщению одного из кандидатов в депутаты на выборы в Псковскую городскую Думу 6-го созыва в отношении своих оппонентов о воспрепятствовании свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав путем подкупа (п. «а» ч.2 ст.141 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проверки следователи истребовали в территориальной избирательной комиссии города Пскова необходимые документы, приступили к их изучению. Опросили 15 человек. Назначили проведение двух экспертиз, в том числе фоноскопическую, по изъятому аудиофайлу с одного из собраний, посвященного предвыборной агитации, на котором, по мнению заявителя, совершались действий, содержащие признаки подкупа избирателей, а именно обещания произвести вознаграждение избирателей в зависимости от итогов голосования за них.

В настоящее время работа по установлению всех изложенных в заявлении доводов продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.