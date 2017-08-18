Подкуп и немножко нервно

11:22, 18 августа 2017, ПАИ

В политическую жизнь Пскова возвращаются проверенные в девяностые и нулевые «черные» предвыборные технологии: подметные газеты и банальный подкуп избирателей. В жалобах граждан, которые сообщали о предложениях им денег в обмен на голос, звучат фамилии разных кандидатов — представителей «Справедливой России», КПРФ, самовыдвиженцев. Но практически все обнародованные истории объединяет одно — единая схема попытки скупка голосов, а также то, что кандидатов, которых предлагали поддержать щедрые агитаторы, в СМИ давно уже принято именовать «группой Гавунаса». Кульминацией этой истории стало обращение главы Пскова и лидера списка «Единой России» на выборах в Псковскую городскую Думу Ивана Цецерского, в котором он просил территориальную избирательную комиссию (ТИК) города дать оценку действиям своего визави на выборах в округе № 5 — регионального лидера «Справедливой России» Олега Брячака. Рассмотрение этого обращения прошло 17 августа на повышенных тонах.

Но разведка доложила точно

Обращение градоначальника было подано 15 августа. Но Псков уже и без того был в курсе происходящего: сообщения о скупке голосов от очевидцев (в том случае — в пользу кандидата от КПРФ) начали появляться в популярной группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте».

Суть схемы проста: между кандидатом и «агитатором» заключается договор, согласно которому последний обязуется «оказать услуги по проведению предвыборной агитации за кандидата» за 2000 рублей. При этом в инструкции по разговору с новым «агитатором», которая оказалась в распоряжении ПАИ, недвусмысленно указано: «клиенту» нужно четко разъяснить, что он должен убедить одного человека проголосовать за конкретного «порядочного кандидата» и проголосовать сам. Получается, по 1000 рублей за голос.

Деньги, согласно представленным документам, обещали выплачивать в день голосования из средств избирательного фонда кандидата. При этом, согласно инструкции для вербовщиков, «агитаторам» при заключении договора должны были объяснять, что «на участке среди членов избирательной комиссии, которые заполняют журналы и проверяют паспорта, есть наши люди, также перед участком будете стоять вы».

Ну и, конечно, вербовщики должны были на голубом глазу убеждать «агитаторов»: всё это «абсолютно законно»...

Знакомые все лица

В своём обращении в ТИК Иван Цецерский прямо указал, что, согласно имеющимся у него документам, такие «агитаторы» призывали граждан подзаработать на поддержке Брячака, а также кандидата от эсеров по округу № 10, заместителя директора ООО «Торговый дом «Карат», жителя Невеля Василия Филюка и кандидата уже от КПРФ по округу № 6, руководителя продаж торгового отдела ОАО «Псковмясопром» Александра Баева.

Любопытно, что Филюк, который теперь работает в компании, косвенно связанной с опальным местным олигархом Михаилом Гавунасом, в начале «нулевых» возглавлял ООО «Агроспиртпром» — знаменитое в своё время невельское алкопредприятие, которое оставалось последним бастионом на пути тотальной водочной монополизации рынка области со стороны приснопамятного «Псковпищерома».

Про Баева же можно сказать лишь то, что он один из немногих кандидатов от КПРФ, у которого откуда-то взялось немало средств на богатую наружную агитацию, а заодно на установку в округе всяких скамеечек — причём, точно таких же, как и на округах других кандидатов от команды скрывающегося в Израиле политика.

17 августа к этим фамилиям прибавилось ещё несколько: руководитель общественной «горячей линии» по связи с избирателями Семен Никонов сообщил СМИ, что от граждан в этот день поступили 15 сообщений о попытках подкупа избирателей. «Агитаторы приходят от [самовыдвиженца Николая] Рассадина, [кандидата от «Справедливой России» Юлии] Пожидаевой, [кандидата от КПРФ Александра] Баева, [самовыдвиженца Александра] Лоско», — рассказал Никонов.

Г-н Расскадин, как известно, возглавляет флагман бизнес-империи Михаила Гавунаса в Псковской области — гипермаркет «Империал», Юлия Пожидаева — бывший советник опального олигарха в Псковском областном Собрании, директор по розничной торговле ООО «Империал». Александр Лоско (тренер-преподаватель ДЮСШ «Мастер» исполнительный директор псковского филиала Российского союза боевых искусств), также «засветился» в связях с той самой «группой Гавунаса»: скамейки, которые его агитаторы обещали установить жителям округа, рабочие привезли на машине, борта которой были обклеены набившими оскомину призывами передать дело олигарха в суд...

Наконец, как стало известно Псковскому агентству информации, по всё той же схеме вербовщики набирали «агитаторов» для голосования в пользу экс-депутата областного Собрания Павла Николаева, который является редактором газеты «Антикоррупционный фронт», созданной, кажется, исключительно для поддержания информационного шума вокруг «дела Гавунаса» и атак на оппонентов опального бизнесмена.

Какие ваши доказательства?

«Очная ставка» между Цецерским и Брячаком на заседании ТИКа вызвала ажиотаж: сотрудникам избиркома пришлось изрядно побегать по кабинетам в поисках дополнительных стульев для зрителей. Посмотреть на этот «баттл» заглянул на огонёк и председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков.

Герои дня не подвели жаждущую зрелищ публику и сразу перешли к разговору на повышенных тонах. Как только председатель городского ТИКа Владимир Кротов зачитал суть обращения Цецерского о незаконной агитации в пользу Брячака, последний нервозно бросил ведущему заседание риторическое: «А кто жалобщик?!».

Глава Пскова молчать не стал и парировал: «Не жалобщик, а тот, кто подаёт жалобу».

«Тот, кто подает жалобу, называется жалобщик», — продолжил упражняться в казуистике справедливоросс. Тогда лидер городских единороссов пошёл в контратаку, апеллируя снова к Кротову: «А в отношении какого мошенника тут звучит жалоба?»

Председатель комиссии попытался было утихомирить оппонентов, но тут уже Брячак не желал оставлять за своим визави последнее слово: «А вы ответьте на вопрос, кто тут мошенник по мнению Цецерского?!»

В этом гвалте призыв Цветкова к Кротову — «Ведите заседание, Владимир Михайлович» — просто утонул.

«Если он мужчина, он мошенника, наверное, назовет», — нервничал Брячак.

«Я, в отличие от вас, мужчина», — снова встал со своего места градоначальник и начал объяснять суть своих претензий.

«Жалоба подана от меня как от руководителя единого списка в понедельник, на тот момент она не содержала достаточных оснований. Сейчас позвольте предоставить те договоры, которые уже содержат подписи, — сказал Цецерский и передал папку Кротову. — Данные подписи очень легко проверяются».

«Ещё хочу отметить, что у нас сформирована «горячая линия», туда уже обратились 15 человек с жалобой на агитацию от «Справедливой России», от КПРФ — людям оставляют договоры на подписание. Я ни сколько не сомневаюсь, что это идёт от одного избирательного штаба – Брячака Олега Михайловича. Моё предположение должно быть подтверждено утвердительными действиями всего блока наших правоохранительных органов», — добавил глава города.

А дальше началось удивительно лавирование со стороны «ответчика».

Сначала справедливоросс ёрническим тоном начал допытываться, знает ли Цецерский, чем отличается документ «от обычной бумажки, которую вы сейчас отксерили на принтере». По версии Брячака, документ должен иметь реквизиты, печать, исходящий номер и прочие бюрократические атрибуты.

В ответ глава заявил, что если полиции для расследования фактов подкупа потребуются дополнительные данные, в частности, о «пострадавших» гражданах, такие сведения правоохранителям будут предоставлены.

«Если Олег Михайлович не будет иметь к этому отношения, я буду готов извиниться перед ним в присутствии всей уважаемой комиссии», — по собственной инициативе заметил Цецерский. Кажется, такую перспективу исхода дела он всерьез не рассматривает.

Затем председатель избирательной комиссии начал зачитывать официальный ответ справедливороссов на обращение, в котором опять же было указано, что представленные бумаги не имеют признаков официальных документов. Это выглядело как декларация непричастности Брячака&Сo к их изготовлению, однако затем в объяснениях зачем-то шли пространные рассуждения про то, что кандидаты имеют право определять порядок и содержание агитации в пользу себя и т. д. Это уже выглядело как совершенно иной тезис — что представленные документы всего лишь заказы на обычную агитацию, а никакое не свидетельство подкупа.

Это противоречие в ответе быстро уловил Цецерский, обратившийся к Брячаку: «То есть ни вы, ни ваш штаб к распространяемым договорам отношения не имеете?»

Но его оппонент вновь ушел от прямого и однозначного ответа: «Конечно же, я не совершал никаких противоправных действий. Те бумаги, которые вы приложили, назвав их, к моему, удивлению документами...»

«Вы мне можете ответить: вы имеете к ним отношение?» — настаивал на ясности градоначальник.

«Вы мне что, прокурор, судья? — раздражённо бросил в ответ Брячак, после чего начались чудеса словесной эквилибристики. — Итак, уважаемый Иван Николаевич, поразительно для меня как депутата, как псковича, что вы, отработав два срока главой, так и не научились отличать, чем отличается документ от этой филькиной грамоты, которая распечатана на каком-то принтере, возможно на вашем — это установит следствие. В документе должны быть текст, печать, номер и так далее, и так далее. Кроме того, в вашей жалобе есть клевета на меня, и я прошу полицию и следствие с этим разобраться. Я думаю, что если вы не сумеете доказать, а это невозможно, что это моих рук дело, что это я сделал, вам придется отвечать по этой статье, а это уголовная статья. Кроме того, даже когда закончатся выборы, вам придётся сложить мандат, если вы не сможете предоставить доказательства. Может мои отпечатки там остались, моё ДНК?.. Потому что это будет статья за клевету. Кроме того, я имею права заключать договоры на агитационную деятельность и оплачивать их в пределах моего избирательного счёта. Я не знаю, чья эта подпись — моя ли это подпись или чья-то — это должна установить криминалистическая экспертиза. Но я не составлял никаких инструкций ни на какую агитацию, никаких графиков, я не знаю, кто это делал — с этим должно будет разобраться следствие. Более того, кто будет вести следствие, кто будет судьей — я все это буду публиковать, чтобы каждый житель знал. Мы возьмём судебную практику по другим регионам и посмотрим, есть у нас в Псковской области правосудие или нет».

В результате ТИК постановил направить обращение Цецерского в УМВД России по городу Пскову для установления фактов подкупа избирателей и привлечения виновных в случае подтверждения данного факта.

«Не позвольте разрушить вашу судьбу»

В тот же день в беседе с корреспондентом ПАИ прокурор Псковской области Сергей Белов сказал, что надзорное ведомство со своей стороны даст оценку фактам, изложенным в обращении Ивана Цецерского. Он также добавил, что данную ситуацию прежде всего необходимо оценивать с правовой точки зрения: являются ли представленные в ТИК документы свидетельством подкупа. «Знаете, как раньше у нас было: люди ходят по подъездам, а возле подъезда стоит машина. И агитаторы приглашают людей выйти на улицу, говорят: «Голосуйте за нас, а если проголосуете — будет хорошо. И вот мы вам [дадим] по килограмму сахарного песка, того-то и того-то. Это, безусловно, подкуп. Как в данном случае — нужно посмотреть документы, всё взвесить».

Председатель облизбиркома Николай Цветков был более категоричен в своих оценках. Он без обиняков призвал жителей Пскова не дать сделать себя «стрелочниками».

«Считаю важным обратиться к тем жителям города Пскова, которые вольно или невольно вовлечены или будут вовлечены в «грязные технологии» и «сомнительные схемы» криминального оттенка, — заявил он корреспонденту ПАИ. — Хочу предупредить, что за якобы «законными действиями» отдельных кандидатов и партий на деле могут оказаться противоправные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

«Не дайте сделать себя «стрелочником», когда заказчики скроются, например, за «депутатской неприкосновенностью», вы будете наказаны за преступление предусмотренное частью 2 статьи 141 Уголовного кодекса России, — обратился Цветков к псковичам. — Предлагаемые вам 1000 или 2000 рублей за ваш голос ничто по сравнению со штрафом до 300 000 рублей либо лишением свободы на срок до 5-ти лет. Не позвольте разрушить вашу судьбу и жизненные планы».

Олег ЗАХАРОВ