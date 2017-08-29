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Происшествия

Пскович поджег три автомобиля после ссоры с женой

Сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» задержан молодой человек, который подозревается в поджоге трех автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Напомним, ранее ПАИ сообщало, что ночью в Пскове произошли три поджога автомобилей. 

По версии следствия, 29 августа в Пскове около двух часов ночи 23-летний житель областного центра в районе улиц Инженерной и Индустриальной из хулиганских побуждений совершил поджог автомашин «Газель», «Рено» и «Мерседес».

Получив от граждан сообщение о произошедшем, полицейские незамедлительно выехали на место происшествия и задержали подозреваемого. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

По имеющимся у правоохранителей данным, подозреваемый после ссоры со своей супругой решил прогуляться по городу и поджог автомобили. Причиненный им ущерб устанавливается.

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