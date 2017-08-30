Ярмарка инсайтов

14:47, 30 августа 2017, ПАИ

В течение 10 августовских дней в Псковской области работала экспедиция «Места. Сообщества. Герои», организованная Фондом «Общественное мнение» (проект «Заповедник»), национальным университетом «Высшая школа экономики», областным управлением образования и Центром социологии и региональной политики ПсковГУ. Участвовали в ней студенты – будущие художники, социологи, фотографы, журналисты, иллюстраторы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Нижнего Новгорода. Корреспондент Псковского агентства информации побывала на презентации проектов участников экспедиции. И пришла к выводу, что несмотря на общий романтизм, многие из них стоят более пристального рассмотрения и обсуждения.

Быть псковичом

Как обозначила идею экспедиции в беседе с корреспондентом ПАИ один из его координаторов Варвара Кобыща, она заключается в том, чтобы «посмотреть, что происходит в области в плане культуры, какие существуют символы, современные легенды, истории, люди, образы, понять, что значит жить, например, в Пскове, быть псковичом». А, кроме того, участники лаборатории должны были пополнить свой багаж знаний и навыков, выйти за пределы выбранных профессий. Например, художникам и фотографам пришлось собирать информацию, брать интервью, анализировать полученные денные, исследователям - мыслить не текстом, а визуальными образами.

На выходе все участники экспедиции должны были представить свои проекты, причём такие, которые можно было бы реализовать в регионе. Более того, перед ними стояла задача посчитать бюджет своей идеи и прикинуть, за чей счёт она могла бы быть реализована. «Для нас принципиально важно, чтобы не просто художники приехали как туристы, на что-то смотрели, их что-то вдохновило или не вдохновило, а потом они что-то родили из своей головы и подарили это городу. Хочется иного, чтобы всё, что они придумывали и делали было как-то укоренено в материале, чтобы они попытались разобраться, почему и что происходит, почему люди живут как живут, как представляют себе город. Хотелось, чтобы они реально понимали, когда что-то придумывают, для кого это, как воспримут местные жители, как это будет реализовываться, существовать», - пояснила основную мысль проекта Варвара Кобыща.

Надо сказать, что на выходе получился целый ряд проектов, к которым властям или меценатам стоило бы присмотреться, хотя, возможно, подобные идеи рождались и в головах самих псковичей, поскольку все они, казалось бы, лежат на поверхности.

Код города

Для работы лаборатории были выбраны три территории: Псков, Порхов и Пушкинские Горы. Первыми свои проекты представляли ребята, изучавшие Псков. Естественно в основном они работали над туристической привлекательностью города, над тем, как при помощи различных технологий рассказать об истории и современности, да так, чтобы интересно стало и самим местным жителям.

Именно об этом был проект под рабочим названием «Кнопка» студентов-дизайнеров из Москвы Мадины Гумигалиевой, Ирины Ушкиной и студента–искусствоведа из Санкт-Петербурга Всеволода Решетникова. Перед тем, как представить свою идею, молодые люди рассказали о том, каким им показался Псков: «Мы столкнулись с проблемой, что город воспринимается достаточно посредственно, есть проблема коммуникации исторического наследия с настоящим. Культурное пространство воспринимается как фон, люди привыкли жить в этом пространстве и просто воспринимать его как повседневность, хотя потенциал объектов культурного наследия огромный». В итоге ребята поставили перед собой задачу дать возможность историческим объектам взаимодействовать с жителями, сделать так, чтобы люди останавливались и вспоминали историю.

Они придумали некие артобъекты с озвучкой, которые помогали бы погрузиться в историю. Например, в Кремле молодые люди предлагают установить что-то вроде макета часовни, заходя в который или подходя к нему люди слышали бы историю того места, где находятся. Причём это должен быть не просто рассказ, его предполагается сопровождать звуками того, что могло происходить в Кремле в тот период, о котором идёт речь.

Ещё одну «кнопку» предлагается сделать в форме лодки и расположить на набережной Великой или Псковы. Здесь историю должны сопровождать шум воды, крики птиц, разговоры псковских купцов.

Всего авторы проекта придумали семь таких точек, но они уверены, что в дальнейшем сеть разрастётся и даже выйдет за пределы исторического центра. И, конечно же, должна появиться карта «кнопок» - эдакий новый туристический маршрут, ну или квест для местных жителей.

Иллюстратор из Москвы Анна Берналь пошла дальше и разработала целых пять маршрутов, причём не столько для туристов, столько для псковичей. По задумке автора, это пять приложений, которые можно установить себе на телефон. А ещё они должны быть объединены на неком сайте, где пользователь сможет выбирать приоритеты для себя, сортировать маркеры маршрутов. Как это работает: человек, попадая в какое-то место, обозначенное в приложении, получает на телефон уведомление с информацией о точке.

Первый из таких маршрутов, и, в общем-то, самый понятный, - это «Историческая карта». Ничего хитрого – объекты и их история.

Следующая – пополняемая «Романтическая карта». На ней предлагается отмечать, например, места первых свиданий, романтических ресторанов, кафе. Анна Берналь видит в этом и ещё один смысл – возможность определить места, наиболее популярные для встреч пар того или иного возраста.

Третья – «Духовная карта», на которой должны быть не просто обозначены храмы Пскова со своими историями, но ещё и содержаться полезная информация. Например, что в этой церкви поёт лучший в городе хор, а в эту - следует сходить, чтобы помолиться о здоровье детей.

Ещё одна карта - это такой «привет» от московского иллюстратора группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Изучая город по соцсетям, Анна определила, что это объединение со своими интересами самое многочисленное. Так у неё родилась «Криминальная карта» Пскова, на которой предлагается отмечать места различных происшествий.

Ну и последняя – это «Живая карта», которую ежедневно должны пополнять сами жители. На ней можно будет создать собственный маркер и написать какую-то историю или сообщить о предстоящем мероприятии. Что-то вроде переписки в «Яндекс.Навигаторе».

В отличие от многих своих коллег петербургский фотограф Макар Терешин не стал брать масштабностью. Он сделал свой проект на основе всего одно объекта – Настасьевской часовни - и захотел показать на её примере судьбу большинства храмов. Изучая историю, Макар выяснил, что часовня была распилена и перенесена, чтобы уберечь её от разрушения при строительстве нового моста через Великую, а ещё, что в ней в советские времена забелили фрески, написанные по эскизам Рериха, открыли сначала керосиновый ларёк, потом кинокассу и точку по продаже газет.

Теперь фотограф предлагает сделать макет часовни, например, из пластика, обозначив на нём места распила, а внутри – четыре интерьера разных периодов жизни этого объекта. Сопровождать всё это должен буклет с историей. Такой макет, считает автор, мог бы быть сувениром или наглядным пособием для занятий по краеведению.

Храмы стали темой работы ещё одной группы исследователей - выпускников ПсковГУ Елизаветы Бердышевой, Романа Петина, Александра Елисеева и Григория Лютого.

Псковичи обнаружили, во-первых, отсутствие у горожан интереса к церковному зодчеству, а во-вторых, что храмов гораздо больше, чем мы видим, поскольку есть ещё не восстановленные церкви, или скрытые под землёй, как храм Благовещения на Петровском бастионе в Финском парке.

Ещё одна проблема, которую определили молодые люди, - сложность подачи информации о церквях Пскова на различных сайтах, её неполнота и неточность. С этим они и намерены бороться. Проект псковичей предполагает создание сайта исключительно о храмах города, в том числе, и о скрытых, где история будет рассказана очень простым языком, а ещё дополнена воспоминаниями людей, например, о том, что было в той или иной церкви в советский период.

Вторая часть проекта – это создание информационных табличек, которые предполагается установить в городе. При этом одна из целей, которую преследуют авторы, - повлиять на тех, кто залезает в разрушенные церкви. По мнению ребят, если человек будет знать, что это не просто какие-то развалины, а храм, то уже и относиться к ним будет иначе.

Ну и последнее – это аудиогид для маршрута, который будет включать все церкви Пскова.

Обратиться к юным псковичам решили московские студенты–социологи Анастасия Лукина и Лада Литвинова. На основе интервью школьников они пришли к выводу, что у детей и подростков есть потребность заниматься в каких-то кружках активной деятельностью. Для этого девушки предлагают создать сообщество кураторов, каждый из которых будет отвечать за одно из направлений. При этом дети смогут переходить из проекта в проект или участвовать сразу в нескольких.

Чем же могут заниматься такие объединения? Анастасия и Лада разработали один из вариантов. Это конкурс комиксов, связанных с Псковом и посвящённых какой-то истории или герою. А перед тем, как приступить к рисованию, школьники должны будут встретиться с краеведами, с экспертами в различных областях. Они считают, что в перспективе всё это можно и монетизировать – продавать сувениры с героями этих комиксов.

Ещё один проект девушек носит название «А помните здесь…». Это опять же таблички, наклейки или граффити, которые появляются в различных местах города и рассказывают о какой-то произошедшей истории. Это может быть и легенда, и быль. По задумке авторов, любой пскович сможет инициировать появление такой истории. Для этого, как вариант, нужно будет описать её в социальных сетях, поставив хештег #япомню. Таким образом историю обнаружат кураторы проекта и, если посчитают её интересной, то сделают и установят табличку с этим рассказом.

В ходе обсуждения проектов для Пскова гости говорили о том, что у города очень большой потенциал, который недостаточно хорошо раскрыт на различных сайтах в интернете. Они отмечали, что нет какого-то портала, на котором турист, готовясь к поездке, мог узнать обо всех, ну или о большинстве, достопримечательностей города.

При этом присутствовавшая на презентации псковский экскурсовод заявила, что туристы и вовсе не хотят смотреть Псков, а требуют только провести их по Кремлю, чтобы быстрее отправиться дальше – в Изборск, Печоры, Пушкинские Горы.

Поспорила она и с тем, откуда же приезжают туристы в Псков. Экскурсовод утверждала, что в основном это – москвичи. Исследователи же, ссылаясь на свои интервью с гостями города, говорили о том, что преобладают жители Петербурга.

Много вопросов было и о том, «за чей счёт банкет», поскольку по большей части источники финансирования проектов обозначены не были.

Управляющий директор фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова назвала презентацию итогов работы лаборатории ярмаркой инсайтов и призвала всё же не ждать от участников бизнес-планов, а также посоветовала, очевидно, уже местному сообществу, изучить, почему же туристы так ненадолго остаются в Пскове, а едут дальше.

К участникам же у Ларисы Паутовой был другой вопрос: разгадали ли они «код города». Судя по тому, что ответов практически не последовало, он остался непонятым. Правда, один из участников сравнил Псков и Новгород не в пользу последнего: «Псков выигрывает, потому что здесь всё намного органичнее: и расположение памятников, и расположение улиц».

Прикрыть боль

В Порховском районе работали три группы исследователей, которые признались, что больше всё же ориентировались не на туристов, а местное сообщество.

Первые же докладчики студент-искусствовед Руслан Гребенченко (Санкт-Петербург) и студент-социолог Ольга Филимонова (Москва) не были оригинальны в воплощении своего проекта. Он вновь свёлся к установке информационных щитов. Однако необычным был предмет исследования – объекты с историей, перенесённые в другие места. Речь, в частности, шла львах из усадьбы Строгановых «Волышово», которые ныне установлены на входе в порховское отделение полиции. Участники лаборатории углубились в изучение этих статуй настолько, что выяснили не только как они попали в полицию, но и как часто и в какой цвет красят львов, кто за это отвечает.

Ещё один объект – ограда вокруг школьного здания, которая некогда стояла у церкви, снесённой во времена СССР.

Третье место, где авторы проекта предлагают установить информационный щит, - это сад в крепости Порхова, который тоже имеет свою историю. Ребята вообще были удивлены, что на территории оборонительного сооружения разбит «сад, как домашний на 8-ми сотках».

Студент-искусствовед из Санкт-Петербурга Иван Черняков, социолог Наталья Папишина из Пскова и фотограф Ольга Иванова из Москвы за своим проектом отправились в Волышово. «Когда мы спрашивали у местных, как они воспринимают эту усадьбу, то оказалось, что для всех это – боль. Чтобы увидеть эту боль нам пришлось проехать в усадьбу», - отметила Наталья Папишина. Она рассказала, что на территории Волышово более 20 сохранившихся объектов, но разрушаются они очень быстро и через лет пять может уже ничего не остаться.

Участники экспедиции признали, что найти денег или профинансировать столь дорогостоящие восстановительные работы они не могут, но предложили способ вернуть жизнь в усадьбу хотя бы на время. Суть идеи заключается в проведении ночных экскурсий в Волышово с использованием мультимедийного оборудования, которое позволит проецировать на разрушающиеся здания их изображения из прошлого, из времени, когда усадьба ещё была обитаемой. Также предлагается создать приложение для смартфона с функцией дополненной реальности, что также позволит увидеть Волышово в первозданном виде.

Аналогичные технологии авторы проекта рекомендуют применять и в Порхове, где, по их мнению, имеет место «трагический разрыв между тем, каким город был и каким он стал».

Последний порховский проект представили студент-социолог Надежда Фатеева (Москва) и журналист Иван Журавков (Псков). Они углубились в изучение не истории города, а, скорее, местного сообщества и «культовых» мест для молодёжи. Исследователи обнаружили, что подростки делятся на две группировки – по принадлежности к разным школам, а также, что в Порхове действует практически «ОПГ», состоящая из молодых людей, и борющаяся за справедливость в том виде, в котором они её себе представляют.

Что же касается мест, то одно из главных – это заброшенное здание ГЭС, где жители «встречаются и расстаются», а также переходят через реку Шелонь. Кроме того, нашлись четыре автобусные остановки, которые после восьми вечера сменяют свою функцию. На одной из них сидят члены той самой молодёжной «ОПГ», на другой – девушки относительно лёгкого поведения. На ещё одну приходят те, кто желает познакомиться.

Исходя их этих вводных, Надежда и Иван поставили себе задачу придумать проект, который объединит все разрозненные группы Порхова и направит энергию подростков в мирное русло. Помочь в этом, считают они, может игра по станциям «Порхов. Здесь и сейчас». Пунктов в игре пока 15, на каждом из них необходимо выполнить какое-то задание, например, перейти через мост. Есть и игровая карта. Её авторы предлагают изготовить из картона и повесить в тех самых популярных у молодёжи местах. Также нужно будет изготовить карточки героев, среди которых «Хипстер», «Молодая девушка», «Полицейский», «Машинист» и другие. Надежда и Иван полагают, что подростки начнут собирать эти карточки и соревноваться в их количестве, а не выяснять на кулаках, кто сильнее.

По подсчётам молодых людей, на реализацию их проекта нужно всего 60 тысяч рублей, а в дальнейшем можно на этой игре и заработать, продавая её в магазинах Порхова.

Уже в рамках обсуждения отмечалось, что продажа игры – вполне реальная перспектива, в пример приводилась псковская версия «Монополии», которую псковичи очень активно покупали «на память».

Комментируя проекты порховского блока, участники пришли к выводу, что информационные щиты следует печатать не только на русском языке, но и дополнить хотя бы английской версией.

Уйти от Пушкина

Самой оригинальной оказалась презентация проектов экспедиции в Пушкинские Горы: по карте зрители перемещались от одной истории к другой, параллельно узнавая какие-то ещё интересные моменты из работы исследователей.

В Пушкинских Горах работала довольно большая группа участников экспедиции: студент-искусствовед Артём Афанасьев (Санкт-Петербург), студент-социолог Владимир Михеев (Москва), художник Алек Петук (Ухта), иллюстратор Екатерина Гущина (Нижний Новгород), студент-ориенталист Виктория Глазунова (Москва), студент-социолог Надежда Кокоева (Москва), режиссёр Светлана Исаева (Москва).

Екатерина Гущина, выступившая в роли ведущей этой большой презентации, рассказала, что одной из целей всех проектов было попытаться отойти от позиции «Пушкин – наше всё». Надо сказать, что совсем уйти от Пушкина всё же не получилось, как и перейти к Сергею Довлатову, «Заповедник» которого все участники экспедиции прочитали перед поездкой.

Екатерина начала с того, что раскритиковала карту местности, с помощью которой члены экспедиции пытались попасть на турбазу. Она назвала её бестолковой и сообщила, что решила нарисовать собственную. Её и представили на презентации. Как пояснила автор, это карта опытов, которые можно получить на территории Пушкиногорья. А главные герои этой карты – хипстер, тургеневская девушка и человек, изучающий паранормальные явления. Представители всех этих направлений, уверена иллюстратор, найдут, чем себя занять в Пушкинских Горах.

«Хипстеру было бы интересно на базе «Пушкиногорье», где в каждом блюде майонез, там дневная норма майонеза равна годовой, а увлекающийся паранормальным мог бы изучить, куда пропадают горячая вода и электричество», - пошутила девушка.

Кроме карты опытов участники экспедиции, работавшие в Пушкинских Горах, представили игру-тест, которая призвана помочь туристу выбрать для осмотра объект в соответствии с его интересами. Например, любителей живописи тест приведёт в Бугрово, а тех, кто предпочитает животный мир, - в Зооград.

Ещё один небольшой проект - установка рамки на Савкиной Горке. Идея проста – благодаря рамке открывающиеся псковские дали на фотографии сразу будут выглядеть как картина, обрамлённая багетом. Авторы отметили, что такая рама будет стоить не дороже 40 тысяч рублей, а то и ещё дешевле, если делать её из дерева.

Следующая затея – школа инверсивного театра. Владимир Михеев рассказал, что во время общения с экскурсоводами, с хранителем усадьбы Петровское Борисом Козьминым заметил «многовременность», то есть люди, говоря о себе, перескакивают на персонажей из другого времени, например, на арапа Петра Великого или Семёна Гейченко. «Тогда я подумал, что можно было бы сделать инверсивный театр – театр бродилку, театр погружение», - пояснил ход мысли докладчик. Он предлагает, дать возможность туристам «попробовать разные эпохи на вкус»: где-то их ждало бы соответствующее эпохе угощение, где-то - герои поэмы Пушкина «Цыгане».

Владимир выделил пять локаций – пять эпох, пять историй: Абрам Петрович Ганнибал (XVIII век), сам Пушкин (XIX век), легенда о помещике из Алтуна, который одетый только в тигровую шкуру осаждал Новоржев (конец XIX век – начало революции), Семён Гейченко и восстановление Пушкиногорья (послевоенные годы) и Сергей Довлатов. Перемещаться между локациями автор проекта предлагает на велосипедах.

Владимир Михеев признал, что сам лично подготовить представление для такого инверсивного театра он не может, но уверен, что есть люди, которым нужно на это всего 11 дней. И да, на все представления, конечно же, должны продаваться билеты.

Артём Афанасьев мыслил совсем глобально. Он предложил организовать в Пушкиногорье фестиваль хип-хопа. «Мы обнаружили типичные проблемы для малого города: молодёжи некуда пойти, нечем заняться, ничего интересного не происходит», - объяснил он свою идею.

Автор проекта даже место для этого глобального события присмотрел – поля рядом с лабораторией искусств «Кордон-2», откуда не очень далеко и до Петровского, и до Михайловского, и до Бугрова. По его мысли, спонсировать фестиваль мог бы местный производитель сбитня, ну а самому мероприятию в честь этого предлагается дать название «Сбитники». Артём уверен, что фестиваль привлечёт туристов, омолодит местное сообщество.

Других проектов, которые хотя бы в теории могли иметь практическую реализацию, от работавшей в Пушкинских Горах группы не поступило. Алек Петук говорил о привлечении мистиков и экстрасенсов, а Надежда Кокоева представила исследование «Новое дворянство». Из него следовало, что в Пушкинских Горах образовалось расслоение населения на приезжую интеллигенцию и местных жителей, которые работают, в основном, в обслуге и не очень-то интересуются Пушкиным.

Такая вот история

Определённо экспедиция «Места. Сообщества. Герои» могла быть, да и должна бы быть, полезной для Пскова, Порхова Пушкинских Гор, потому что это такой взгляд со стороны и идеи со стороны, которые могли быть реализованы при соответствующем финансировании, в некоторых случаях не таком уж и большом. Тем более, что не за горами Ганзейские дни в Пскове.

К слову о Ганзе. Участников экспедиции несколько удивило, что о Пскове, как Ганзейском городе, не рассказал им ни один из экскурсоводов. А, кроме того, побывав на трёх экскурсиях, они так и не узнали, что же было с Псковом в период между XVII веком и 1941 годом, ещё одним белым пятном оказались советские годы. Похоже людям, от которых в первую очередь зависит, как надолго останутся туристы и каким они запомнят город, пора пересматривать свои десятилетиями отработанные программы и маршруты.