Новую школу на 800 мест построят в Великих Луках к 2019 году

11:47, 30 августа 2017, ПАИ

В администрации Великих Лук идет активная подготовка к строительству новой школы на 800 мест. В настоящий момент специалисты анализируют техническую ситуацию по подводу тепла, воды, электроэнергии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Управлении образования города.

Участок для будущей школы в районе улиц Заслонова, Антонова, Щорса уже выделен, также выбран проект здания, успешно реализованный в Липецкой области.

Новая школа будет кирпичной, трехэтажной, общей площадью 18 тысяч кв. метров. В проекте предусмотрены все необходимые для современного учебного процесса помещения: медиацентр (библиотека), лаборатории для занятий по химии, физики, 3D-моделирования. В самом здании будут два спортивных зала, а рядом построят бассейн с двумя чашами и отдельным входом, который будет связан с учебным корпусом галереей.

Также в проекте новой школы соблюдены все необходимые требования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (лифт, подъемник, специальное учебное оборудование).

Уже объявлены аукционы на оснащение строящейся школы. В частности, заказана мебель. Информация размещена на сайте госзакупок

В Управлении образования Великих Лук отметили, что с учетом строительства школы разработан эскизный план комплексной застройки микрорайона. Он предполагает не только строительство подъездных дорог и прокладку наружных инженерных сетей (тепло-, водо- и энергоснабжения), но и жилую застройку. В построенных здесь многоквартирных домах будет выделено муниципальное жилье для молодых учителей. Свободная территория позволяет рассматривать в дальнейшем и строительство детского сада.

Здание еще одного образовательного учреждения появится в городе по просьбам жителей. Решение о строительстве новой школы в Великих Луках поддержала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец в ходе рабочей встречи в декабре прошлого года с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Строительство будет осуществляться в рамках федеральной программы по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях. В рамках этой программы уже построена и введена в эксплуатацию новая школа на 1350 мест в Пскове. Планируется, что юные великолучане сядут за парты нового учебного заведения 1 сентября 2019 года.

Напомним, что в Великих Луках также идет капитальный ремонт корпуса средней образовательной школы №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова.