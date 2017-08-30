Кандидат в гордуму Пскова от «ЕР» Иван Мешков обратился в полицию с заявлением по факту распространения лживых листовок

12:20, 30 августа 2017, ПАИ

Кандидат в депутаты Псковской гордумы от партии «Единая Россия» Иван Мешков намерен подать заявление в правоохранительные органы на бывшего кандидата в гордуму от КПРФ Ивана Пятько. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Иван Мешков. Поводом для обращения стало распространение коммунистом агитационной листовки, содержащей лживую информацию о Мешкове. Листовка была оплачена из избирательного фонда Пятько. Отметим, что по информации Территориальной избирательной комиссии города Пскова 25 августа Иван Пятько снял свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу № 9.

«Я не удивлен, что оппоненты прибегают к грязным приемам. В этой избирательной кампании они не брезгуют ничем. Собственно, это только подтверждает их неуверенность в собственных силах. Даже то, что сперва Пятько распространяет грязь, а потом снимается с выборов – это часть черной пиар технологии», - отметил в комментарии корреспонденту ПАИ Иван Мешков.

«В этой листовке, в частности, упомянуто, что я был участником ДТП, в результате которого девушка стала инвалидом, а я ей ничем не помог и более того, не понес никакого наказания. Это ложь и больная фантазия авторов листовки, - заявил Иван Мешков. – ДТП действительно было, но совершенно в другое время, в другом месте и при других обстоятельствах. Мы с друзьями, среди которых была моя будущая жена, вчетвером ехали в машине. У нее лопнуло колесо, авто вылетело в кювет. У меня перелом ноги, у девушки, нашей подруги – перелом тазобедренного сустава. После травм она давно восстановилась, все живы-здоровы. До сих пор дружим семьями. По факту ДТП, как и положено, была проверка, но поскольку ни у кого никаких претензий не было, последствий она не имела».

«Около месяца назад мне позвонили и предлагали сняться с выборов, пытаясь вот этим якобы фактом шантажировать. Теперь оппоненты свою выдумку решили все-таки запустить», - рассказал Иван Мешков.