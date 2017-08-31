Брать или не брать?

09:25, 31 августа 2017, ПАИ

Не бывает выборов-близнецов. Потому что телетайп времени, как та река, в которую нельзя войти дважды. Всякий раз выборы проходят в ситуации, которой не было раньше. И Новая Россия год за годом создает этот инструмент построения гражданского общества. А новые настройки подсказывает само общество.

Преддверие нынешних выборов буквально бросило вызов предыдущему, достаточно спокойному, течению событий. Речь идет о подкупе избирателей в Пскове. Накал страстей показывает, например, телефон предвыборной «горячей линии». Она работает уже в шестой раз, но впервые мы принимаем такое число сообщений горожан о предложениях самого настоящего подкупа. Люди рассказывают, что им предлагают заключать какие-то договора, согласно которым они как бы помогают в агитации. Но вся помощь заключается в «правильном голосовании», за что и обещается денежное вознаграждение.

Дежурным «горячей линии» приходится объяснять, что подобные хитрости подпадают под действие ст. 141 ч. 2 Уголовного Кодекса и наказываются вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. И судебная практика уже накопила примеры вразумления дающих и берущих.

Кому-то может, что называется, повезти, и суд назначит административный штраф. Для граждан - до 25 тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч, а юридические лица могут раскошелиться до пятисот тысяч рублей.

Вот и сопоставляйте выгоды и риски от возможности разбогатеть на 1-2 тысячи рублей в обмен на тюремные нары или даже немаленький штраф.

Правоохранительные органы уже получили соответствующие сигналы и бездействовать в данной ситуации не будут.

В былые годы некоторые партии и кандидаты заманивали иногда в свои сети избирателей с помощью спиртного, а то и расплачивались за поддержку себя любимых деньгами. Но нынешний масштаб таких черных технологий свидетельствует о серьезной попытке фальсификации выборов.

Примеры политической коррупции - в виде подкупа избирателей - можно найти и в странах Запада. В Германии или Дании продажность избирателей трактуется как уголовное преступление. Я начал интересоваться этим вопросом около дести лет назад. И уже тогда встретил мнение известного ученого, доктора юридических наук Николая Щедрина. Будет ли избиратель нести ответственность в Канаде, если взял бутылку водки от политика? Такой вопрос наш ученый задал на встрече в Красноярске представителю Минюста Канады Памеле Кларк. Ответ был однозначный: да, это взятка. И, кстати, наказание - вплоть до пяти лет тюрьмы, такое же, как у нас. Или штраф до пяти тысяч долларов. Но в Канаде практикуется иногда совмещать тюремный срок и штраф.

Политическая коррупция порождает и развивает правовой нигилизм граждан, неуважение к государству, чиновничьему аппарату, его органам и руководству.

Сегодня псковичам дается хороший повод задуматься, кто же рвется к власти, какая оппозиция, и о каком бескорыстном служении народу она будет думать, дорвавшись до власти. Мысли будут одни: как поскорее окупить свои выборные кампании, чтобы перейти к получению чистой прибыли.

Автор – исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации», руководитель «горячей линии» связи с избирателями.