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Пожилая мошенница обвела вокруг пальца сотрудницу великолукского кафе

Пожилая мошенница обвела вокруг пальца сотрудницу великолукского кафе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что 28 августа в Великих Луках в помещении кафе на улице Некрасова одна из женщин сделала заказ на 150 рублей. При этом незнакомка продемонстрировала кассиру банкноту достоинством в пять тысяч рублей. Однако купюра в итоге осталась у посетительницы.  Между тем, работница кафе передала ей сдачу с пяти тысяч  рублей. Получив деньги, неизвестная  ушла.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения стражи порядка сумели установить личность посетительницы. Ею оказалась 80-летняя великолучанка. Денежные средства изъяты. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.

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