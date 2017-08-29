Пожилая мошенница обвела вокруг пальца сотрудницу великолукского кафе

15:39, 30 августа 2017, ПАИ

Пожилая мошенница обвела вокруг пальца сотрудницу великолукского кафе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что 28 августа в Великих Луках в помещении кафе на улице Некрасова одна из женщин сделала заказ на 150 рублей. При этом незнакомка продемонстрировала кассиру банкноту достоинством в пять тысяч рублей. Однако купюра в итоге осталась у посетительницы. Между тем, работница кафе передала ей сдачу с пяти тысяч рублей. Получив деньги, неизвестная ушла.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения стражи порядка сумели установить личность посетительницы. Ею оказалась 80-летняя великолучанка. Денежные средства изъяты. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.