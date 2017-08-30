Андрей Турчак пригласил Владимира Мединского на открытие сезона в обновленном Великолукском театре

16:53, 30 августа 2017, ПАИ

30 августа в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, губернатор рассказал министру о том, что завершилась реконструкция Великолукского драматического театра, поблагодарил его за поддержку этого проекта и пригласил на открытие театрального сезона, которое состоится в октябре. В ответ глава Минкульта пообещал приехать.

В ходе встречи стороны также обсудили проект реконструкции и переоснащения Псковской областной универсальной научной библиотеки, который вошел в программу подготовки празднования Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет порядка 215 млн рублей. В текущем году на его реализацию выделено 88 млн рублей. Владимир Мединский поддержал заявку региона на выделение в 2018 году финансовых средств в размере 92 млн рублей.

Андрей Турчак и Владимир Мединский также договорились о том, что Псковская область продолжит участвовать в федеральной программе по поддержке кинематографии, в рамках которой в городах численностью менее 500 тыс. человек строятся современные кинозалы. В 2018 году обновленные кинозалы появятся в Печорском, Палкинском, Бежаницком, Пыталовском, Гдовском, Новоржевском и Куньинском районах. Минкульт также выделит средства на условиях софинансирования на ремонт кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Средства пойдут на закупку нового кинооборудования и зрительских кресел.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы, касающиеся ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Речь шла о реставрации ансамблей Псковского кремля и Окольного города. Что касается кремля, то, по мнению главы Минкульта, продолжение работ возможно только после решения суда о расторжении контракта с предыдущим подрядчиком.

По поводу проекта реставрации и приспособления Окольного города Владимир Мединский подтвердил выделение лимитов в размере 44 млн рублей. Принято решение направить деньги на противоаварийные работы на центральной части крепостной стены, примыкающей к набережной реки Великой, ремонт деревянных верхов стен и подсветку объекта.

Еще 15 млн рублей будет выделено на реконструкцию Земляной крепости в Великих Луках. Деньги пойдут на завершение первого этапа реконструкции, а вопрос дальнейшего финансирования будет рассмотрен при условии музеефикации объекта и перевода в ведение Российского военно-исторического общества.