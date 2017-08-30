0
12:56
Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
20:19
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
13:50
Икона радости
10:56
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы
10:12
Сегодня в Псковской области выберут короля
16:52
Заслуженный артист России сыграет на печорском органе
16:37
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
Еще новости
  • Коротко
Культура

Андрей Турчак пригласил Владимира Мединского на открытие сезона в обновленном Великолукском театре

30 августа в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, губернатор рассказал министру о том, что завершилась реконструкция Великолукского драматического театра, поблагодарил его за поддержку этого проекта и пригласил на открытие театрального сезона, которое состоится в октябре. В ответ глава Минкульта пообещал приехать.

Фото pskov.ru

В ходе встречи стороны также обсудили проект реконструкции и переоснащения Псковской областной универсальной научной библиотеки, который вошел в программу подготовки празднования Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет порядка 215 млн рублей. В текущем году на его реализацию выделено 88 млн рублей. Владимир Мединский поддержал заявку региона на выделение в 2018 году финансовых средств в размере 92 млн рублей.

Андрей Турчак и Владимир Мединский также договорились о том, что Псковская область продолжит участвовать в федеральной программе по поддержке кинематографии, в рамках которой в городах численностью менее 500 тыс. человек строятся современные кинозалы. В 2018 году обновленные кинозалы появятся в Печорском, Палкинском, Бежаницком, Пыталовском, Гдовском, Новоржевском и Куньинском районах. Минкульт также выделит средства на условиях софинансирования на ремонт кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Средства пойдут на закупку нового кинооборудования и зрительских кресел.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы, касающиеся ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Речь шла о реставрации ансамблей Псковского кремля и Окольного города. Что касается кремля, то, по мнению главы Минкульта, продолжение работ возможно только после решения суда о расторжении контракта с предыдущим подрядчиком.

По поводу проекта реставрации и приспособления Окольного города Владимир Мединский подтвердил выделение лимитов в размере 44 млн рублей. Принято решение направить деньги на противоаварийные работы на центральной части крепостной стены, примыкающей к набережной реки Великой, ремонт деревянных верхов стен и подсветку объекта.

Еще 15 млн рублей будет выделено на реконструкцию Земляной крепости в Великих Луках. Деньги пойдут на завершение первого этапа реконструкции, а вопрос дальнейшего финансирования будет рассмотрен при условии музеефикации объекта и перевода в ведение Российского военно-исторического общества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
30 августа 2017
Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
28 августа 2017
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 1
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы
28 августа 2017
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы 5
Сегодня в Псковской области выберут короля
28 августа 2017
Сегодня в Псковской области выберут короля 1
Заслуженный артист России сыграет на печорском органе
27 августа 2017
Заслуженный артист России сыграет на печорском органе
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
26 августа 2017
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции 1
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
25 августа 2017
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии 1
Турчак увидел плюсы в невыполнении обязательств курганскими проектировщиками реставрации Псковского кремля
25 августа 2017
Турчак увидел плюсы в невыполнении обязательств курганскими проектировщиками реставрации Псковского кремля

Идет загрузка...