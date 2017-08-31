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Спорт

К Всероссийскому дню бега присоединится Псковская область 16 сентября

16 сентября в 84 субъектах РФ, в том числе в Псковской области, пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спортивное мероприятие будет проведено одновременно в двух городах - Пскове и Великих Луках. Для участников соревнований предусматриваются дистанции по возрастным группам - 1 км, 4 км, 8 км.

Мандатные комиссии будут работать с 12 по 15 сентября в Пскове в спортивной школе «Надежда» (улица Гагарина 5 а) и в Великих Луках на стадионе Академии физической культуре и спорта.

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