Секреты попадания в общероссийский рейтинг школьных сайтов раскрыла директор из Новосокольников

12:57, 31 августа 2017, ПАИ

Директор средней школы города Новосокольники Светлана Кубло рассказала Псковскому агентству информации, благодаря чему интернет-страница возглавляемого ею образовательного учреждения попала в общероссийский рейтинг школьных сайтов.

Отметим, что новоскольническая школа стала единственным представителем Псковской области в рейтинге, составлением которого занимался Российский новый университет (РосНОУ) и издательство «Просвещение».

Светлана Кубло сообщила Псковскому агентству информации, что разработкой сайта занимался инженер кабинета информатики Андрей Чучин, а наполнением страницы занимаются и классные руководители, и завучи, и учителя-предметники. «Андрей Иванович информацию только размещает. Например, классы сходили в поход, тут же информация об этом вместе с фотографиями появляется на сайте. Прошёл педагогический совет - его решения также можно обнаружить на сайте. Сами учителя пополняют методическую копилку. Провели «открытый урок», направили его разработку нашему инженеру и она уже в открытом доступе. В общем над сайтом работает вся школа. Он пополняется в постоянном режиме», - уточнила директор.

Добавим, что сайт школы в Новоскольниках существует с 2010 года.