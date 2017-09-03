Николай Капитонов стал победителем праймериз «Единой России» в Гдовском районе

21:20, 03 сентября 2017, ПАИ

3 сентября в Гдовском районе подвели итоги предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидата от регионального отделения партии «Единая Россия».

Как передаёт корресподент Псковского агентства информации, на праймериз проголосовали 524 человека. В результат врио главы муниципалитета Николай Капитонов получил 341 голос, бывший начальник ОМВД России по Гдовскому району Сергей Ащеулов 131 голос, глава Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко - 68 голосов. 13 бюллетеней оказались недействительны. Таким образом, право стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Гдовского района получил Николай Капитонов.

Сегодняшние праймериз прошли по «первой схеме»: все желающие жители района смогли прийти на участки для предварительного голосования.

Досрочные выборы главы Гдовского района состоятся 12 ноября. Необходимость в их проведении возникла в связи с тем, что 25 июля Собрание депутатов Гдовского района приняло отставку главы района Михаила Разумнова. Он написал заявление о сложении полномочий.