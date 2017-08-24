Гдовский вопрос

13:18, 25 августа 2017, ПАИ

Кампания по выборам на ставший вакантным в результате коррупционного скандала пост главы Гдовского района набирает обороты. Благо, ей суждено быть скоротечной: до дня голосования осталось меньше двух с половиной месяцев. Сейчас главная интрига состоит в том, кто представит на выборах «партию власти».

Гдов стоит мессы

Утром 24 августа пресс-служба «Единой России» сообщила, что глава Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко встретился с секретарем Псковского областного отделения партии Александром Котовым и обсудил возможность участия в праймериз по определению кандидата от «ЕР» на выборах главы Гдовского района.

Новость привлекла внимание всех интересующихся региональной политикой. Ведь Сергей Макарченко – экс-координатор регионального отделения ЛДПР, в настоящее время баллотирующийся в гордуму Пскова по спискам партии Владимира Жириновского.

Впрочем, в сообщении пресс-службы были уже расставлены точки над «i»: Александр Котов напомнил Сергею Макарченко, что обязательным условием участия в праймериз является отсутствие членства в других партиях, кроме «Единой России», а тот, в свою очередь, заверил, что в настоящее время является беспартийным – его членство в ЛДПР прекращено накануне координационным советом.

В комментарии ПАИ Сергей Макарченко заявил: «Гдовский район мне знаком, проблемы известны, надеюсь, что и району я знаком». По его словам, будучи депутатом Псковского областного Собрания во фракции партии ЛДПР он курировал именно этот муниципалитет, «был во всех поселениях, вёл приёмы граждан».

Центральный нападающий

Напомним, Сергей Макарченко возглавил региональное отделение Либерально-демократической партии России в мае 2011 года, прервав «кадровую чехарду» в партии, наступившую после ухода с поста координатора ЛДПР в Псковской области Александра Христофорова.

Новый лидер, который до этого работал в центральном аппарате партии в Москве, активизировал деятельность либерал-демократов в регионе. Уже в декабре того же года он стал депутатом областного Собрания. Более того, в региональном парламенте у ЛДПР впервые за долгие годы возникла фракция из трех человек (тот же Христофоров много лет представлял жириновцев в ПОС в единственном лице). Правда, все они, включая г-на Макарченко, избрались по партийному списку. Причем сам координатор в одномандатном округе, где он баллотировался, оказался лишь пятым с результатом 9,9%.

Получив мандат, Сергей Макарченко продолжил будоражить псковскую политическую сцену. В частности, летом 2012 года усомнился в законности приватизации региональными властями государственных дорожно-эксплуатационных предприятий. Ситуация переросла в открытый конфликт между лидером регионального отделения ЛДПР и губернатором Андреем Турчаком.

Последний демонстративно отказался обсуждать с фракцией жириновцев проект бюджета, а в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Макарченко, заявил: «Мы переговоров с террористами и политическими проститутками не ведем». Либерал-демократ в ответ подал иск о защите чести и достоинства, однако так и не смог доказать, что «проституткой» назвали именно его.

Впрочем, со временем отношения между региональным отделением ЛДПР и областной администрацией нормализовались. Во многом благодаря наладившимся связям Сергей Макарченко даже получил славу «псковского Навального». В своем ЖЖ он публиковал инсайты и скандальные документы, шутливо поясняя их происхождение: «Шел по коридору, споткнулся, поднял».

Время от времени эти утечки получали более чем серьезные последствия. В частности, именно публикация жириновца о финансовых нарушениях руководства госучреждения «Институт регионального развития Псковской области» послужила поводом для решения губернатора ликвидации в декабре 2014 года этой «фабрики мысли», так и не вышедшей на промышленные объемы работы.

Сам Сергей Макарченко с октября 2014 года возглавлял Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области (перед этим, в сентябре, он успел принять участие в губернаторской кампании, где показал результат в рамках статистической погрешности - 2,65%). То есть, по сути, стал частью системы региональной исполнительной власти. Впрочем, это не мешало ему до осени 2016 года оставаться членом фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании пятого созыва, регулярно выступая на сессиях в пику региональным чиновникам. Ему пришлось лишь передать соратнику по заксобранию Антону Минакову пост координатора реготделения партии.

Однако в 2016 году, к удивлению многих, фамилии Макарченко не оказалось в партийном списке на выборах в областное Собрание. Борьбу же в одномандатном округе он проиграл, набрав 22,9% голосов и более чем в два раза уступив кандидату от «Единой России».

После этого экс-координатор сосредоточился на работе в Фонде капремонта и, казалось, совсем забросил политику. Речь о выходе из партии не шла, но, к примеру, его участие в списке ЛДПР на выборах в гордуму Пскова в 2017 году на непроходном месте стало явной формальностью.

Район с характером

Тем не менее, желание Сергея Макарченко участвовать в выборах главы Гдовского района вряд ли стало сюрпризом для кого-то из тех, кто интересуется региональной политикой: работа в фонде его явно тяготила, а политические амбиции оставались нереализованными.

В 2013 году Сергей Макарченко уже пытался встать во главе муниципалитета. Тогда он баллотировался на пост главы Псковского района, но потерпел сокрушительное поражение: занял шестое место, набрав 4,25% голосов.

Это, тем не менее, не заставило его забыть об амбициях: в сфере интереса политика оказался Гдовский район, в котором с осени 2015 года стали сгущаться тучи над головой новоиспеченного главы Михаила Разумнова.

Стоит пояснить, что в сентябре 2014 года г-н Разумнов, являвшийся до этого заместителем главы района, а еще ранее занимавшийся бизнесом на территории муниципалитета, одержал победу на выборах в острой борьбе. Он набрал 50,53%, но при этом занявший второе место кандидат от «Яблока», глава Гдова Юрий Павлов, буквально «дышал ему в спину» с результатом 39,35% (в самом Гдове Павлов и вовсе одержал победу). Результат баталии явно привел к «головокружению от успехов» у Михаила Разумнова и его команды. А уже очень скоро у новоиспеченного главы начались проблемы.

Тем более, что прокуратуру района возглавил Андрей Калинин, незадолго до этого отправленный в отставку с поста регионального управления Следственного комитета РФ и явно нацеленный на то, чтобы выправить свою карьеру эффективной работой «на местах» (учитывая, что в весной 2016 года г-н Калинин стал главным федеральным инспектором по Мурманской области, а в феврале 2017 года перешел на аналогичную должность в Псковскую, можно сказать, что этот план реализовался).

В сентябре 2014 года прокурор района направил в Следственный комитет материалы проверки, выявившей существенные нарушения закона со стороны Михаила Разумнова при размещении муниципальных заказов. В связи с этим он предлагал возбудить в отношении главы уголовное дело. Инициатива г-на Калинина получила поддержку в областной прокуратуре. И уже в октябре надзорное ведомство обратилось в Гдовское районное Собрание депутатов с требованием рассмотреть на ближайшей сессии вопрос о досрочном удалении Михаила Разумнова в отставку.

Ситуацией незамедлительно воспользовался Сергей Макарченко. Он обратился к вице-губернатору Александру Кузнецову с заявлением, что отопительный сезон в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района находится под угрозой срыва, а губернатору предложил ввести в муниципалитете прямое управление.

«Уверен, для вас не является секретом сложившаяся катастрофическая ситуация в Гдовском районе… За последние годы действующая администрация района привела его в состояние полного социального и политического хаоса…. В упадке также находятся коммунальные службы района», - писал главе региона депутат, призывая губернатора принять во внимание «высокий уровень коррумпированности местных властей».

Впрочем, г-н Макарченко зря рассчитывал на быстрое освобождение «гдовского престола». Гдовские депутаты уклонились от исполнения требования прокурора, а «внешнее управление» в районе введено не было. Складывалось впечатление, что эдак г-н Разумнов может досидеть в кресле главы до конца своего срока.

Тем не менее, развязка все-таки наступила. В декабре 2016 года на Михаила Разумнова было заведено уголовное дело. В мае 2017 года суд по требованию следствия временно отстранил его от исполнения полномочий главы. А в конце июля Собрание таки приняло отставку г-на Разумнова.

Правда, и тут не обошлось без «финтов». Михаил Разумнов подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в связи с состоянием здоровья 10 июля, а 14 июля отозвал его и написал новое, но уже с 19 июля. Затем 15 августа депутаты Гдовского районного Собрания назначили досрочные выборы главы муниципалитета. Но не на январь 2017 года, как рекомендовали им региональные власти, а на 12 ноября 2017-го.

Судя по всему, сделано это было для того, чтобы затруднить возможности для маневра кандидатам «со стороны»: гдовские элиты, привыкшие за последние годы к «самостийности», намерены в своем тесном кругу решить вопрос о главе.

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«Партии власти» в этих условиях пришлось форсировать проведение ставших теперь обязательными праймериз. Прием заявлений от участников предварительного голосования осуществляется до 18:00 27 августа. Но по информации ПАИ, за то, чтобы представлять на выборах руководителя Гдовского района «Единую Россию», помимо вскрывшего карты Сергея Макарченко, уже намерены побороться врио главы муниципалитета Николай Капитонов и бывший начальник ОМВД России по Гдовскому району Сергей Ащеулов.

Борьба обещает быть серьезной. Во-первых, праймериз пройдут по «первой схеме»: с открытием участков для предварительного голосования, бюллетенями, урнами и подсчетом голосов.

А во-вторых, они состоятся в районе уже 3 сентября, буквально за неделю до выборов сразу нескольких глав районов и представительных органов крупнейших муниципалитетов. Таким образом, и предварительные выборы и предшествующие им дебаты и встречи с активом неминуемо окажутся в тени масштабной региональной кампании, оттягивающей ресурсы единороссов.

Похоже, Гдовский район, перехвативший у Печорского славу «политической аномалии», не намерен так просто расставаться с этим титулом.