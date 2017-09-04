0
11:38
В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками
10:36
Велокарнавал прошел в Пскове
14:13
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
19:41
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
16:56
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих
16:16
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
14:22
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве
Еще новости
Общество

Более 150 игроков примут участие в киберфестивале «Кубок Простории» в Пскове

Более 150 игроков со всей России примут участие в киберфестивале «Кубок Простории», который пройдет с 9 до 10 сентября в Пскове. Об этом заявил руководитель Псковского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Василий Демидов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин отметил, что это первый официальный киберфестиваль, который пройдет в Пскове. По его словам, «существует множество противоречий, мнений, но так или иначе это признанный вид спорта». «Сегодня есть люди, которые когда-то на энтузиазме развивались, а после аккредитации получили возможность официально проводить мероприятие», - добавил он.

Он также рассказал, что Федерация компьютерного спорта будет заниматься не только проведением подобных мероприятий, но и организовывать различные матчи, любительские и товарищеские. «Мы будем поддерживать административно», - пообещал он. Иван Штылин также отметил, что киберспортом в Пскове занимается много ребят, и, в отличие от обычных геймеров, киберспортсмены ведут здоровый образ жизни.

Василий Демидов добавил, что самому взрослому участнику, который подал заявку, 32 года. «Стараемся держать планку. Не хуже, чем в Москве», - сказал он и отметил, что игрокам нравится приезжать в Псков.

Руководитель Псковского областного отделения Федерации компьютерного спорта России также рассказал, что самые перспективные псковские игроки - из Великих Лук и Опочки. По его словам, судить игры будут профессионалы из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками
04 сентября 2017
В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками
Велокарнавал прошел в Пскове
04 сентября 2017
Велокарнавал прошел в Пскове 1
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2017
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
02 сентября 2017
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих
02 сентября 2017
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих 2
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
02 сентября 2017
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве
02 сентября 2017
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве 1
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
02 сентября 2017
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)

Идет загрузка...