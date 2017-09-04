Более 150 игроков примут участие в киберфестивале «Кубок Простории» в Пскове

11:29, 04 сентября 2017, ПАИ

Более 150 игроков со всей России примут участие в киберфестивале «Кубок Простории», который пройдет с 9 до 10 сентября в Пскове. Об этом заявил руководитель Псковского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Василий Демидов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин отметил, что это первый официальный киберфестиваль, который пройдет в Пскове. По его словам, «существует множество противоречий, мнений, но так или иначе это признанный вид спорта». «Сегодня есть люди, которые когда-то на энтузиазме развивались, а после аккредитации получили возможность официально проводить мероприятие», - добавил он.

Он также рассказал, что Федерация компьютерного спорта будет заниматься не только проведением подобных мероприятий, но и организовывать различные матчи, любительские и товарищеские. «Мы будем поддерживать административно», - пообещал он. Иван Штылин также отметил, что киберспортом в Пскове занимается много ребят, и, в отличие от обычных геймеров, киберспортсмены ведут здоровый образ жизни.

Василий Демидов добавил, что самому взрослому участнику, который подал заявку, 32 года. «Стараемся держать планку. Не хуже, чем в Москве», - сказал он и отметил, что игрокам нравится приезжать в Псков.

Руководитель Псковского областного отделения Федерации компьютерного спорта России также рассказал, что самые перспективные псковские игроки - из Великих Лук и Опочки. По его словам, судить игры будут профессионалы из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Белоруссии.