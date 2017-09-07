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Общество

Митинг в честь 205-летия Бородинского сражения пройдет в Пскове

8 сентября в 15:00 в Пскове у памятника М. И. Кутузову по инициативе собрания высшего офицерского состава Псковской области «Клуб генералов и адмиралов Псковской области» состоится торжественный митинг, посвященный 205-летию со дня Бородинского сражения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На мероприятие приглашены курсанты псковского филиала академии ФСИН России, военнослужащие 76-й воздушно-десантной дивизии, воспитанники центра «Патриот» и юнармейцы местного отделения.

Во время проведения митинга планируется прием новых участников во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», возложение венков славы и цветов.

Напомним, что 8 сентября в России отмечается День воинской славы - День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией в Отечественной войне 1812 года.

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