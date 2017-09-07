В Пскове вновь пытались подкупить избирателей

22:14, 07 сентября 2017, ПАИ

Сегодня вечером, 7 сентября, в Пскове вновь была предпринята попытка подкупить избирателей с помощью так называемых «договоров на агитацию». Об этом Псковскому агентству информации сообщил кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Денис Иванов.

Волонтеры, участвующие в кампании Дениса Иванова, его словам, вместе с сотрудниками полиции пытались задержать агитаторов кандидата от «Справедливой России» Павла Николаева, когда те намеревались купить голоса у жителей общежития в доме №10/6 по Инженерной. «Там, по иронии судьбы, находится одна из участковых избирательных комиссий», - добавил Денис Иванов.

Он сообщил, что агитаторам справедливоросса удалось сбежать. А у граждан, с которыми они намеревались заключить договора, взяла пояснения полиция. «Кандидаты должны помогать людям, а они вместо этого создают им проблемы», - констатировал Денис Иванов.

Напомним, сегодня, 7 сентября, Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области завело уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Основанием для этого стало заявление главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского.

Ранее ПАИ сообщало, что 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

По информации ПАИ, в постановлении СУСК о возбуждении уголовного дела упоминаются кандидаты в депутаты Псковской городкой Думы Юлия Пожидаева, Дмитрий Михайлов, Александр Сотник, Олег Брячак, Павел Николаев, Елена Маницкая, Василий Филюк, Николай Рассадин, Александр Баев, Александр Лоско. Предположительно именно за них предлагали голосовать осуществляющие подкуп граждане.