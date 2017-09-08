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Политика

Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»

 
В псковском гипермаркете «Империал» в Пскове проходит обыск, стало известно Псковскому агентству информации. По данным ПАИ, основанием для оперативных действий стала информация о том, что «Справедливая Россия» оплачивала часть своей агитационной продукции не из избирательного счета.
 
По имеющимся данным, обыск также идет в предвыборном штабе «Справедливой России».
 
Напомним, сегодня оперативные мероприятия также проходили на территории компании «Псковпищепром», также связанной с «Империалом». 
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