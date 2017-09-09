Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»

12:48, 09 сентября 2017, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил в видеоинтервью одному из великолукских СМИ сегодня, 9 сентября.

«Уважаемые избиратели, уважаемые жители Псковской области! Я к вам обращаюсь только с одним призывом: несмотря на погоду, которая завтра сложится, прийти на участки, выбрать время и отдать голос той партии, тому человеку, который сможет сделать вашу жизнь хоть немножечко лучше», - заявил Максим Жаворонков.

Напомним, завтра, 10 сентября, в Единый день голосования в Псковской области состоятся 38 избирательных кампаний.

В частности, пройдут выборы глав семи муниципальных районов (Дедовичского, Порховского, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского и Пыталовского), депутатов городских Дум в Пскове и в Великих Луках, депутатов районных Собраний, а также довыборы депутатов Псковского областного Собрания под одномандатному избирательному округу № 8, районного Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, депутатов городских и сельских поселений.