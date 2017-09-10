К 18:00 явка избирателей свыше 40% зафиксирована только в Палкинском районе

18:53, 10 сентября 2017, ПАИ

По данным на 18:00 о явке на проходящих сегодня в Псковской области масштабных муниципальных выборах порог в 40% от общего числа избирателей преодолён только в Палкинском районе, где сегодня избирают новый состав районного парламента и главу района. Об это в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил заместитель её председателя Иван Патлач.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на выборах депутатов Псковской городской Думы явка за 2 часа до закрытия избирательных участков составила 19,38%, а на выборах нового состава Великолукской городской Думы — 19,99%. На довыборах депутата областного Собрания по округу №8 в Великих Луках явка составила 22,18%.

На выборах в районах, где сегодня выбирают депутатов местных заксобраний и в некоторых муниципалитетах - глав, картина следующая (звёздочкой возле названия района указаны те, в которых также избирают глав):