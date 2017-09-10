К 18:00 явка избирателей свыше 40% зафиксирована только в Палкинском районе
По данным на 18:00 о явке на проходящих сегодня в Псковской области масштабных муниципальных выборах порог в 40% от общего числа избирателей преодолён только в Палкинском районе, где сегодня избирают новый состав районного парламента и главу района. Об это в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил заместитель её председателя Иван Патлач.
Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на выборах депутатов Псковской городской Думы явка за 2 часа до закрытия избирательных участков составила 19,38%, а на выборах нового состава Великолукской городской Думы — 19,99%. На довыборах депутата областного Собрания по округу №8 в Великих Луках явка составила 22,18%.
На выборах в районах, где сегодня выбирают депутатов местных заксобраний и в некоторых муниципалитетах - глав, картина следующая (звёздочкой возле названия района указаны те, в которых также избирают глав):
- Бежаницкий район - 33,72%
- Великолукский район - 27,79%
- Гдовский район — 22,31%
- Дедовичский район* — 32,72%
- Дновский район — 18,79%
- Красногородский район — 27,21%
- Локнянский район — 30,05%
- Новоржевский район — 28,58%
- Новосокольнический район — 27,8%
- Опочецкий район — 20,65%
- Островский район* — 28,08%
- Палкинский район* — 41,32%
- Печорский район* — 25,67%
- Плюсский район* — 37,84%
- Порховский район* — 26,02%
- Псковский район — 17,85%
- Пустошкинский район — 29,39%
- Пушкиногорский район — 25,45%
- Пыталовский район* — 34,63%
- Стругокрасненский район — 36,06%
- Усвятский район — 39,45%