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Александр Котов не исключил отмену результатов выборов по некоторым округам в Пскове по итогам расследования дела о подкупе избирателей

По результатам расследования уголовного дела по факту подкупа избирателей в Пскове, возможно, появится необходимость для обращения в суд с отменой результатов выборов по некоторым округам, заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 11 сентября. «Это все будет зависить от хода расследования», - сказал он, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов отметил, что на волеизъявление повлияла беспрецедентная ситуация со скупкой голосов, и напомнил, что были задержания, установлены лица, которые этим занимались.

Секретарь регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что специально акцентировал на разнице голосов в прогиранных округах в Пскове: «При такой низкой явке, безусловно, эта скупка голосов, особенно на досрочном голосовании, она повлияла на расстановку в одномандатных округах и на выборах по спискам».

В целом, Александр Котов назвал прошедшую избирательную кампанию успешной для партии «Единая Россия». В частности, он отметил, что кандидат «Единой России» Андрей Корнев одержал победу на довыборах в Псковское областное Собрание – он получил 58% голосов. Кроме того, сообщил Александр Котов, на выборах в Великолукскую городскую Думу все одномандатники от партии победили, при этом по спискам партяи набрала 52,14%. «Будет, вероятно, квалифицированное большинство», - сказал он

«Из 115 мандатов «Единая Россия» получила 108 – это очень хороший результат, проиграли только 7 мандатов», - добавил секретарь регионального отделения «ЕР».

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