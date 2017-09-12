Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке

19:40, 12 сентября 2017, ПАИ

В период проведения сельскохозяйственной ярмарки товаропроизводителей Псковского района, которая 9 сентября в 18-й раз состоялась в центре Пскова, было реализовано более 100 тонн картофеля, 25 тонн мяса и мясопродуктов, 45 тонн овощей, 3,2 тонн мёда, 4,3 тонн рыбы и около 5,3 тонн хлебобулочных изделий.

В этом году ярмарка была приурочена к 90-летию Псковского района. Торговые ряды разместились на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова и на улице Советской от площади Ленина до улицы Детской. На одной торговой площадке собрались около 400 участников осеннего праздника урожая, в том числе сельскохозяйственные предприятия коллективной формы собственности, крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, предприятия переработки и системы потребительской кооперации. Кроме того, свою продукцию представили мастера народных промыслов. Достижения сельского хозяйства продемонстрировали многие районы Псковской области, а также гости из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Смоленска.

Ярмарка была представлена широким ассортиментом товаров: мясом и мясопродуктами, свежей рыбой, молочной продукцией, кондитерскими изделиями, картофелем, продукцией Тямшанской птицефабрики, продукцией растениеводства, семенами, саженцами, медом и другими товарами.

На торжественном открытии мероприятия участников ярмарки приветствовали глава Псковского района Владимир Лавренов, глава города Пскова Иван Цецерский, заместитель начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Алексей Мазин, депутаты Псковского областного Собрания депутатов Виктор Гречин и Владимир Яников, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов. Они поздравили жителей города с праздником урожая и выразили благодарность сельскохозяйственным работникам за добросовестный труд. Глава Псковского района Владимир Лавренов сказал, что «на ярмарке представлены только самые лучшие сельхозпредприятия и самая свежая продукция».

В ходе ярмарки за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве в 2016 ООО «ПсковАгроИнвест» был присужден грант главы Псковского района имени Героя Социалистического труда Григория Гецентова. Глава Псковского района Владимир Лавренов торжественно вручил его исполнительному директору предприятия Ирине Толмачёвой.

В этом году Псковский район отмечает 90-летие со дня образования. За тесное, взаимовыгодное сотрудничество между Псковским и Полоцким районами памятный сувенир Владимир Лавренов вручил заместителю председателя Полоцкого райисполкома Белоруссии Александру Колодынскому. Далее состоялась церемония вручения юбилейных медалей «90 лет Псковскому району» лучшим людям района.

Иван Цецерский и Владимир Лавренов прошли по торговым рядам, поинтересовались ценами на продукцию от местных производителей, пообщались с продавцами и покупателями.

Традиционно во время ярмарки подвели итоги конкурса среди сельхозпредприятий, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянских и личных подсобных хозяйств. Компетентное жюри оценивало ассортимент и качество продукции, культуру торговли, эстетическое оформление, покупательский спрос, снижение реализационной цены. Кроме того, творческие коллективы Псковского района также приняли участие в конкурсе. Состоялась торжественная церемония награждения участников ярмарки, ставших победителями в различных номинациях.

Для гостей ярмарки была подготовлена насыщенная развлекательная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Псковского районного центра культуры.