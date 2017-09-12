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ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова

Территориальная избирательная комиссия города Пскова утвердила результаты выборов в Псковскую городскую Думу, состоявшимся 10 сентября. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания ТИК, которое проходит сегодня, 12 сентября.

Напомним, результаты голосования в одномандатных округах выглядят следующим образом:

Округ № 1: Григорий Турчин («ЕР») - 37,33%;

Округ № 2: Сергей Колосов (самовыдвиженец) - 27,49%;

Округ № 3: Елена Маницкая (КПРФ) - 49,66%;

Округ № 4: Сергей Гаврилов («ЕР») 43,91%;

Округ № 5: Иван Цецерский («ЕР») - 46,31%;

Округ № 6: Александр Баев (КПРФ) - 40,83%;

Округ № 7: Ольга Федорова («ЕР») - 43,57;

Округ № 8: Елена Полонская («ЕР») - 51.82%;

Округ № 9: Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») - 37,29%;

Округ № 10: Любовь Николаева («ЕР») - 33,79%;

Округ № 11: Константин Болотин («ЕР») - 41.84%;

Округ № 12: Стороненков Григорий («ЕР») -  64,37%;

Округ № 13: Дмитрий Михайлов (КПРФ ) - 38,14%;

Округ № 14: Дмитрий Барабанов («ЕР») - 40,2%;

Округ № 15: Иванов Денис («ЕР») - 39,67%.

По спискам «ЕР» получила 39,71% голосов избирателей, у КПРФ 21,77% голосов, «Справедливая Россия» набрала 11,32%, «Яблоко» - 8,53%, ЛДПР – 7,41%. 

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