ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
Территориальная избирательная комиссия города Пскова утвердила результаты выборов в Псковскую городскую Думу, состоявшимся 10 сентября. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания ТИК, которое проходит сегодня, 12 сентября.
Напомним, результаты голосования в одномандатных округах выглядят следующим образом:
Округ № 1: Григорий Турчин («ЕР») - 37,33%;
Округ № 2: Сергей Колосов (самовыдвиженец) - 27,49%;
Округ № 3: Елена Маницкая (КПРФ) - 49,66%;
Округ № 4: Сергей Гаврилов («ЕР») 43,91%;
Округ № 5: Иван Цецерский («ЕР») - 46,31%;
Округ № 6: Александр Баев (КПРФ) - 40,83%;
Округ № 7: Ольга Федорова («ЕР») - 43,57;
Округ № 8: Елена Полонская («ЕР») - 51.82%;
Округ № 9: Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») - 37,29%;
Округ № 10: Любовь Николаева («ЕР») - 33,79%;
Округ № 11: Константин Болотин («ЕР») - 41.84%;
Округ № 12: Стороненков Григорий («ЕР») - 64,37%;
Округ № 13: Дмитрий Михайлов (КПРФ ) - 38,14%;
Округ № 14: Дмитрий Барабанов («ЕР») - 40,2%;
Округ № 15: Иванов Денис («ЕР») - 39,67%.
По спискам «ЕР» получила 39,71% голосов избирателей, у КПРФ 21,77% голосов, «Справедливая Россия» набрала 11,32%, «Яблоко» - 8,53%, ЛДПР – 7,41%.