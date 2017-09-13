Александр Васильев раскритиковал псковских однопартийцев за прошедшую избирательную кампанию

10:49, 13 сентября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы, избранный в том числе от Псковской области, лидер движения «Убитые дороги» и член центрального штаба ОНФ, а также координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» Александр Васильев опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте» большую заметку о прошедших в Псковской области 10 сентября масштабных муниципальных выборах. В ней он критически отозвался о действиях своих однопартийцев в Пскове и иронически заметил, что им нужно отправить носовой платок, приложив соответствующую фотографию. При это сам Александр Васильев в ходе прошедшей кампании в Псковской области активной помощи своим местным однопартийцам не оказывал - в отличие от ещё одного псковского депутата Госдумы Александра Козловского.

«Сегодня отправил главам районов поздравления по случаю успешного проведения выборов. А вот по поводу Пскова у меня есть сомнения насчёт поздравлений, скорее надо носовой платок отправлять Ивану Николаевичу [Цецерскому, главе Пскова и секретарю городского отделения «ЕР» — ПАИ] и его команде, — написал политик [все цитаты даны в неизменном виде — ПАИ]. — Прошедшие выборы депутатов в псковскую городскую Думу считаю провалом пятилетки для партии Единая Россия. Низкая явка, маленький процент и проигранные 4 одномандатные округа. Хорошо хоть большинство в Думе осталось за ЕР. С такой организацией кампании страшно подумать, если им доверят выборы Президента».

Затем депутат Госдумы сделал небольшой анализ прошедшей агитационной кампании псковского отделения «Единой России»: «На городские выборы я посмотрел со стороны своих родных и знакомых, наблюдал, что их будет мотивировать пойти и проголосовать за того или иного кандидата. Увидел следующие ошибки, на которые обратили внимание избиратели.

1. Выборы свелись не к конкуренции программ и идей о том, как будет выглядеть город и как в нем будут жить псковичи, а проходили в постоянных обвинениях в нечестной игре. Причем, если кто-то и был нечестен к закону, то другие просто были нечестны к псковичам. За пешими прогулками с палками не стояло ничего конструктивного, кроме следующих мыслей -

а) «посмотрите, я весь округ «оттоптал»

б) «выборы меня вымотали, я даже похудел, а значит стал симпатичнее»

в) «дворник во дворе напротив администрации хорош, а в соседнем дворе живут свиньи»

Реального решения вопроса по тем же пешеходам завокзального района, о чем я уже написал во все инстанции, так и нет, а мусор в частном секторе тоже остаётся серьёзной проблемой. Больше пользы от этих прогулок было бы, если этими палками собирали мусор от агитматериала.

2. Про тот же завокзальный район. Хватило же ума назвать наши непрестижные районы Маргинальными. До некоторого времени маргинальных районов в городе Пскове не было, это наверное из Питера маргиналы приехали и там заселились. Любой район с убитыми улицами и разбитыми фонарями - результат отсутствия работы администрации. Спрашивается, а что вы сделали, чтобы эти районы стали благополучными?

3. Полный провал программы Городская Среда. Вместо реального обсуждения с гражданами проектов благоустройства города, в перечень объектов, реализуемых за федеральные деньги попал проезд к коттеджам на Яна Райниса [в ходе предвыборной кампании лидер местного отделения «Родины» Константин Вилков возмущался, что в программу благоустройства городской среды попал двор возле двухэтажного дома на улице Яна Райниса, в котором проживает руководитель псковского «Зеленхоза» Михаил Шараев — ПАИ]. Видимо, у нас уже все дворы у пяти и девятиэтажек отремонтированы, что пора и дворы в престижном частном секторе улучшать.

А пример одного двора на Коммунальной, стоил кандидату проигрыша. Там вместо реального ремонта двора, а деньги субъект получил в апреле, со стороны кандидата инициировалось обсуждение уже давным давно обсужденного проекта. Назвать реальных сроков проведения работ жителям так никто не смог.

4. Другой пролетевший кандидат-одномандатник серьезно успел надоесть своим потенциальным избирателям. На линейке 1 сентября в школе, увидев кучу родителей был устроен, назову это Митинг, где прошла долгая неинтересная агитация за партию. Потом ещё и на родительском собрании долго рассказывал про то, как важно проголосовать за ЕР и не идти туда, где дают 2000 ₽. Словом, адрес где это дают называли, поэтому кто-то по прямой наводочке туда после собрания и пошёл. И даже если туда не пошли, оставались с печальной мыслью, голосовать за кандидата не хотелось — «за этого голосовать не будем, слишком плохо о нас думает, что мы продажные», подумали они. А псковичи, между прочим, всего два раза город сдавали, первый раз посадские поляки предали и тогда Невский спас, второй — в Великую отечественную.

5. Другой проигравший кандидат возомнил себя уже действующим депутатом и зазывал на встречи от имени Депутата городской Думы».

В результате, резюмировал Александр Васильев, «проколов было много, это лишь часть мнений, которую мне довелось послушать от тех, кто голосовал за ЕР год назад, и кто мне сказал, что в этот раз голосовать не будет».

«Из всего надо сделать вывод, выборы прошли и на этот результат надо взглянуть как на оценку пятилетней работы. А глядя на реальное состояние дорог, тротуаров, дворов, территорий школ понимаешь, что 37% это не то чтобы адекватная оценка, а скорее большой большой аванс псковичей городскому руководству. И этот аванс придётся отрабатывать. И вот тут салфеточка пригодится пот утереть. #выборы #псков #единаяроссия» — закончил своё обращение депутат федерального парламента.