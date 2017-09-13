Откачка воды с 38 подтопленных дворов началась в Пскове

09:19, 14 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 14 сентября, будет проведена откачка воды с придворовых территорий в Пскове, подтопленных в результате сильных ливневых дождей. Как стало известно Псковскому агентству информации, на данный момент остаются подтопленными 38 придворовых территорий.

С 12 по 13 сентября на территории Пскова выпало 32 мм осадков. В результате оказались подтоплены участки проезжих частей улиц Труда, Звёздной, Петровской, Коммунальной, Конной, Текстильной и проспект Энтузиастов. Была подмыта водой пешеходная лестница, ведущая с улицы Воровского к набережной реки Псковы.13 сентября работы по откачки воды на участках дорог завершились.