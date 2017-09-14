Председатель ТИК Пскова: Действия представителей КПРФ полностью незаконны

16:15, 14 сентября 2017, ПАИ

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Пскова Владимир Кротов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал об обстоятельствах произошедшего сегодня в помещении избиркома инцидента, в результате которого были задержаны 4 избранных от КПРФ кандидата в депутаты гордумы нового созыва и член комиссии от «Российской партии пенсионеров за справедливость».

Он сообщил, что пришедшие потребовали зарегистрировать их действующими депутатами и выдать им соответствующие удостоверения, однако получили отказ. «Я пояснил им, что для этого сначала должно быть обнародовано решение комиссии об утверждении результатов выборов, а это произойдёт только завтра, когда выйдет в свет газета «Псковские новости». После этого я попросил их удалиться, но они отказались покидать кабинет, сказали: «Мы будем сидеть здесь». А у меня там документы строгой отчётности, я фактически не мог выйти из кабинета, пока они его не покинут».

«Я считаю, что их действия полностью незаконны, о чем и дал пояснения прибывшим по моему вызову сотрудникам правоохранительных органов», — добавил Кротов.