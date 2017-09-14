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Политика

Цецерский: Жаль, что политические провокации, допускаемые членами КПРФ во время избирательной компании, продолжаются сейчас

Глава Пскова Иван Цецерский прокомментировал скандал, который произошел сегодня, 14 сентября, в избирательной комиссии города с участием четырех избранных в новый созыв городского парламента кандидатами от КПРФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальник выразил сожаление в связи с тем, что «политические провокации, которые допускали кандидаты, выдвигаемые на выборы в Псковскую городскую Думу от псковского отделения политической партии КПРФ, продолжаются и сейчас, после подведения итогов голосования».

При этом глава Пскова подчеркнул, что только что избранные депутаты демонстрируют незнание законодательной базы, нарушая тем самым избирательное законодательство.

Как сказал Иван Цецерский, он надеется на мудрость вышестоящего руководства партии КПРФ, как регионального, так и федерального, которое сделает определенные выводы и укажет своим однопартийцам на недопустимость совершённых ими действий.

Глава Пскова также выразил надежду, что подобное не повторится во время проведения легитимной внеочередной сессии Псковской городской Думы 5-го созыва, назначенной на пятницу, 15 сентября, и депутатам удастся рассмотреть важные для жизни города нормотворческие документы в спокойной и деловой обстановке без провокационных высказываний и поступков.

Также Иван Цецерский ещё раз поблагодарил сотрудников правоохранительных органов Пскова и Псковской области за их службу как во время предвыборной компании, так и сейчас. Он отметил, что они действовали профессионально и грамотно «в тех сложных условиях, когда следование букве закона особенно важно».

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