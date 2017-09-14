Член облизбиркома: Избранные депутаты от КПРФ должны знать, что для присутствия на завтрашней сессии им не требовались удостоверения

16:49, 14 сентября 2017, ПАИ

Устроившие сегодня, 14 сентября, скандал в помещении территориальной избирательной комиссии Пскова избранные в новый, 6-й созыв Псковской городской Думы представители КПРФ хотели получить удостоверения депутатов для того, чтобы посетить завтра, 15 сентября, последнюю (внеочередную) сессию городского парламента прошлого созыва. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил один из участников инцидента, руководитель горкома КПРФ и экс-депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов.

"Не исключено, что мы уже завтра появимся на внеочередной сессии городской Думы 5-го созыва. Мы бы хотели быть на этом заседании, послушать, потому что в повестке дня много важных вопросов: начинается организовываться конкурс на замещение должности главы администрации, у нас много вопросов и по распределению недвижимости, имущества", — заметил лидер коммунистов Пскова.

При этом, как пояснил ПАИ член областной избирательно комиссии Константин Калиниченко, победившие на выборах кандидаты от КПРФ должны были бы знать, что для посещения завтрашней сессии удостоверения депутатов им были не нужны, так как городская Дума является публичным органом власти и свободный вход на её заседания открыт для всех граждан. При этом выступать на завтрашней сессии в качестве действующий депутатов представители КПРФ всё равно не смогли бы, так как их полномочия начнутся только после проведения установочной сессии городской Думы нового созыва и выборов её руководящих органов.