Повторно объявлен конкурс на пост гендиректора Агентства инвестиционного развития Псковской области

09:36, 15 сентября 2017, ПАИ

Государственный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике повторно объявил конкурс на замещение вакантной должности генерального директора государственного автономного учреждения «Агентство инвестиционного развития Псковской области». Информация размещена на сайте администрации региона.

Среди требований, предъявляемых к претендентам: высшее профессиональное образование; опыт практической работы в сфере экономики и инвестиций; наличие стажа работы в сфере деятельности учреждения не менее года или стажа работы на руководящих должностях не менее года; знание федерального и областного законодательства по вопросам государственной инвестиционной политики; свободное владение английским языком.

Документы принимаются с 18 сентября по 18 октября 2017 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 14:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, кабинет № 263. Планируемая дата проведения конкурса - 1 ноября, он пройдет в форме тестирования (письменно) и собеседования с претендентами.

Информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефону (8112) 29-97-29, доб.106.

Напомним, должность генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области стала вакантной в мае 2017 года. Бывший вице-губернатор Псковской области Владимир Кушнир, назначенный на нее в 2015 году сроком на пять лет, покинул свой пост по собственному желанию. В комментарии ПАИ он пояснил, что решение «мотивировано возрастом, нагрузкой».