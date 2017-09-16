В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Псков-747» и ФК «Луки-Энергия» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

16:00, 16 сентября 2017, ПАИ

В прямом эфире ПАИ-live началась прямая трансляция матча между ФК «Псков-747» и ФК «Луки-Энергия», который проходит в рамках девятого тура ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ группы «Запад» на псковском стадионе «747».

Дерби будет обслуживать 27-летний арбитр из Санкт-Петербурга Петр Мирошниченко. Помощниками арбитра будут петербуржцы Андрей Веретешкин и Павел Новиков. Резервным арбитром назначен Евгений Карасев (Псков), а инспектировать встречу будет Георгий Беликов из Брянска.

Отметим, Мирошниченко 5 раз обслуживал матчи с участием «Псков-747», и ни разу в этих встречах псковичам не удавалось победить.