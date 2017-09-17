Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале

09:57, 17 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 17 сентября, в 15:00 в Пскове в часовне Восресения Христова возле железнодорожного вокзала должен состояться молебен последнему царю Российской Империи, великомученику Николаю II, а также «молитвенное стояние» против скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Сообщение о планируемой акции появилось ещё 13 сентября на станице пользователя с ником «Татиана Лединина» в социальной сети «Вконтакте».

«Митрополит Псковский и Порховский Евсевий благословил и поддерживает....», — говорится в этом сообщении.

При этом на сайте Псковской епархии РПЦ никаких сообщений о предстоящей акции нет, а запись об мероприятии, опубликованная в группе «Псков литературный» была впоследствии оттуда удалена.

Отметим, часовню Воскресения Христова в Пскове называют «царской», так как она была открыта в 2003 году для увековечивания памяти об отречении от престола Николая Романова в своём царском поезде на псковском вокзале в ночь со 2 на 3 марта (с 15 на 16 марта по новому стилю) 1917 года.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Он основан на истории любовных взаимоотношений на тот момент ещё не женатого Николая II и знаменитой балерины Матильды Кшесинской. Ещё до выхода в свет фильма вокруг него разразился скандал в связи с недопольством некоторых верующих. Основным противником показа фильма выступает экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Противники картины считают, что в нём искажены исторические факты и это порочит последнего русского царя и его семью, канонизированных Русской православной церковью в 2000 году как «царственные страстотерпцы» за свою мученическую смерть. Также претензии предъявляются к выбору актёра на роль Николая II — его сыграл немецкий актёр, режиссёр и музыкант, неоднократный номинант Германских кино- и телепремий, Ларс Айдингер. Наталья Поклонская заявила, что он до этого исполнял «порнографические и антихристианские» роли, а также заподозрила его в сатанизме.

В результате «молитвенные стояния» против фильма начались в России ещё летом и уже прошли во многих городах. Противостояние сторонников и противников фильма уже привело к ряду пожаров. Так, в Екатеринбурге рано утром 4 сентября выступающих против фильма 39-летний мужчина в УАЗике, начинённом газовыми баллонами, въехал в кинотеатр «Космос», после чего фургон взорвался, а здание — загорелось. Многие назвали это происшествие терактом. Затем в Москве возле офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина неизвестные подожгли два автомобиля, при этом рядом с машинами была найдена записка: «За Матильду гореть».