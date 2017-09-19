В автобусах Пскова пока не готовы внедрить систему стационарных валидаторов

11:35, 19 сентября 2017, ПАИ

В автобусах Пскова пока не готовы внедрить систему стационарных валидаторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил и. о. гендиректора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.

«Пока всё откладывается. До Нового года эта система точно не появится. Это связано с проработкой новой концепции. С тем, чтобы мы не просто ввели систему, которая потом будет неудобной в использовании или технологически несовершенной», - пояснил Александр Питиримов.

Напомним, стационарные валидаторы должны были появиться в общественном транспорте Пскова ещё летом. В это же время планировалось запустить систему электронных карт и определится с оператором, который будет их обслуживать.