0
10:56
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
10:44
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
10:41
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
10:07
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября
09:04
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
08:17
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
20:52
Стал известен состав жюри кастинга конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Еще новости
Общество

В автобусах Пскова пока не готовы внедрить систему стационарных валидаторов

В автобусах Пскова пока не готовы внедрить систему стационарных валидаторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил и. о. гендиректора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.

«Пока всё откладывается. До Нового года эта система точно не появится. Это связано с проработкой новой концепции. С тем, чтобы мы не просто ввели систему, которая потом будет неудобной в использовании или технологически несовершенной», - пояснил Александр Питиримов.

Напомним, стационарные валидаторы должны были появиться в общественном транспорте Пскова ещё летом. В это же время планировалось запустить систему электронных карт и определится с оператором, который будет их обслуживать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
19 сентября 2017
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
19 сентября 2017
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
19 сентября 2017
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября
19 сентября 2017
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября 3
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
19 сентября 2017
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
19 сентября 2017
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
Стал известен состав жюри кастинга конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
18 сентября 2017
Стал известен состав жюри кастинга конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Два аварийных дома снесли в Пскове
18 сентября 2017
Два аварийных дома снесли в Пскове

Идет загрузка...