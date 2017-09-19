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Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам

Определены получатели мандатов депутатов Псковской городской Думы от «Единой России», участвовавшие в выборах в составе единого списка партии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «ЕР», поскольку двое кандидатов из общегородского списка — глава Пскова Иван Цецерский и директор Лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Фёдорова — победили в одномандатных округах, а командир 76-й Гвардейской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец написал отказ от мандата, депутатами по партийным спискам станут лидеры партийных троек в тех округах, где партия набрала наибольший процент голосов:

«Единая Россия» получила 5 мандатов по партийным спискам, так как набрала в целом по городу 39,71% голосов. Ещё 2 мандата по партспикам получила КПРФ (21,77%), а по одному — «Справедливая Россия» (11,32%), «Яблоко» (8,53%) и ЛДПР (7,41).

С победителями в одномандатных округах можно ознакомиться в инфографике ПАИ >>>

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