Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам

10:26, 19 сентября 2017, ПАИ

Определены получатели мандатов депутатов Псковской городской Думы от «Единой России», участвовавшие в выборах в составе единого списка партии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «ЕР», поскольку двое кандидатов из общегородского списка — глава Пскова Иван Цецерский и директор Лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Фёдорова — победили в одномандатных округах, а командир 76-й Гвардейской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец написал отказ от мандата, депутатами по партийным спискам станут лидеры партийных троек в тех округах, где партия набрала наибольший процент голосов:

нынешний заместитель главы Пскова, военный пенсионер Владимир Воробьёв (округ №7; 47,73% голосов за список «Единой России»);

(округ №7; 47,73% голосов за список «Единой России»); пенсионер, председатель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Фёдор Постнов (округ №12; 47,37% голосов за список «Единой России»);

(округ №12; 47,37% голосов за список «Единой России»); тренер ДЮСШ «Ника» Сергей Мусиенко (округ №8; 45,98% голосов за список «Единой России»);

(округ №8; 45,98% голосов за список «Единой России»); директор муниципального предприятия города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев (округ №5; 45,52% голосов за список «Единой России»);

(округ №5; 45,52% голосов за список «Единой России»); директор ООО «Текспроект» Эдуард Белов (округ №4, 44,39% голосов за список «Единой России»).

«Единая Россия» получила 5 мандатов по партийным спискам, так как набрала в целом по городу 39,71% голосов. Ещё 2 мандата по партспикам получила КПРФ (21,77%), а по одному — «Справедливая Россия» (11,32%), «Яблоко» (8,53%) и ЛДПР (7,41).

С победителями в одномандатных округах можно ознакомиться в инфографике ПАИ >>>