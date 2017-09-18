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Минобороны назвало глупостью сообщения о залпе по людям на учениях «Запад-2017»

Минобороны назвало глупостью сообщения о залпе по людям на учениях «Запад-2017», пишет РБК. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что 18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий на белорусской-российских учениях «Запад-2017» не было никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации.

Сообщения о том, что при инциденте пострадали люди и о «большом количестве тяжелораненых» в Минобороны назвали «намеренной провокацией или чей-то персональной глупостью».

Ранее о том, что на полигоне «Лужский» вертолет дал случайный залп по зрителям сообщило издание 66.ru со ссылкой на осведомленной источник. В публикации говорилось, что инцидент мог произойти как 18, так и 17 сентября, но отработка нанесения ракетного удара вертолетами Ка-52, по данным пресс-службы ЗВО, прошла именно 17 числа.

Источник издания утверждал, что при залпе из-за большого разлета осколков «сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы». По данным 66.ru, пострадавшими были, «скорее всего, журналисты».

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой видно, как вертолет, подлетая к нескольким автомобилям, выпускает ракету по земле рядом с ними. Утверждалось, что это видео инцидента. Пресс-служба ЗВО утверждает, что на видео «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей».

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — заявили в пресс-службе.

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